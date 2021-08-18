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Dünya Peru Dışişleri Bakanı Bejar görevinden istifa etti
Dünya

Peru Dışişleri Bakanı Bejar görevinden istifa etti

Peru Dışişleri Bakanı Hector Bejar, terörizmle ilgili açıklamaları nedeniyle istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 04:35:00 -
Peru Dışişleri Bakanı Bejar görevinden istifa etti

Peru basınında çıkan habere göre Peru Dışişleri Bakanı Hector Bejar, terörizme yönelik ifadelerine Kongre ve Silahlı Kuvvetlerin tepki göstermesi üzerine, 19 gün önce başladığı bakanlık görevinden istifa etti.

Devlet Başkanlığı basın sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Hector Bejar, bugün Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülemez şekilde istifa mektubunu Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya sundu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bir grup protestocu, gün içinde Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Torre Tagle Sarayı'nın önünde toplanarak, Bejar'a tepki gösterip istifasını talep etmişti. Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

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