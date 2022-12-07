  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin 'milleti bayıltan' projesinde rezalet! Çöktüğü için açılamayan tesis 8 aydır ışıl ışıl

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Osmanlı yadigarı hanlar Kerkük'te kaderine terk edildi! Onarılmayı bekliyorlar

İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan sınırında hareketli anlar

Yok artık! Avrupa’nın 400 milyar doları böyle buhar oldu!

Bakanlıktan heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret anketinde kritik rakam belli oldu

İlk açıklama geldi! Asgari ücret toplantısında sıcak gelişme

Yolcuların canlarını hiçe saydı! İETT şoföründen skandal görüntüler

Muharrem İnce açıkladı! Dördüncü ittifak geliyor...
Dünya Peru Cumhurbaşkanı duyurdu: Kongre feshedildi
Dünya

Peru Cumhurbaşkanı duyurdu: Kongre feshedildi

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 21:43:00 -
Peru Cumhurbaşkanı duyurdu: Kongre feshedildi

Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongre'nin feshedildiğini ve acil durum hükümetinin kurulduğunu bildirdi.

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içerisinde yeni anayasanın hazırlanacağını söyledi.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını ifade eden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla güçler dengesini bozdu." dedi.

Castillo, "Vatandaşın talebine cevaben, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi tesis etmek için şu önlemleri kapsayan olağanüstü hal hükümeti kurma kararı aldık; Kongre'nin geçici olarak feshedilmesi ve olağanüstü bir acil durum hükümeti kurulması. 9 ayı geçmeyecek şekilde yeni bir anayasa hazırlamak üzere kurucu yetkilere sahip yeni bir Kongre için mümkün olan en kısa sürede seçim düzenlenmesi. Yeni bir Kongre kurulana kadar kanun hükmünde kararnameler yoluyla yönetim sürdürülecektir. Bugünden itibaren ulusal çapta 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yargı, savcılık, Anayasa Mahkemesi ve Ulusal Adalet Kurulu yeniden düzenlenecek." dedi.

Hakkında 17 ay içinde 3 kez gensoru önergesi sunulan Castillo, yolsuzluk yapmadığını ve Kongre'nin hükümetini devirmek için çalıştığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23