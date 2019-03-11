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Pert ve hasarlı araçları satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da vatandaşlara pert veya hasar kaydı olan arabaları yenileyip, plakasını değiştirdikten sonra satan 12 şüpheli yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 19:29
Pert ve hasarlı araçları satan şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Pert veya hasar kaydı olan arabaları yenileyip, plakasını değiştirdikten sonra satan 12 şüpheli yakalandı, 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Polis, şikayetler üzerine Silivri'de pert ya da ağır hasar kaydı olan araçları alıp tamir ettirdikten sonra plakalarını değiştirerek sattıkları ortaya çıkan şüphelileri takip etmeye başladı.  

Şebeke üyeleri  satacakları araçlara müşteri geldiğinde  de ekspertiz olarak gösterdikleri kişiler aracılığıyla  aracın hasar kaydı olmadığına ikna ediyorlardı. Dolandırıldıklarını anlayan bazı vatandaşların ise paralarını almak için iletişime geçtikleri şebeke üyeleri tarafından dövüldüğünü belirlendi. Dolandırıcılık çetesinin elebaşı olan H. D. ile birlikte 12 kişi, emniyet güçlerinin 2 aylık takibi sonucunda yakalandı. Operasyon sonucu şüphelilerin üzerinden ve bulundukları evlerden 3 ruhsatsız silah, 15 bin lira para ve araç alım satımlarına dair belgeler çıktı. Şimdiye kadar 200 kişiyi dolandıran çetenin yaklaşık 5 milyon lira parayı bu yolla kazandığı tahmin edilirken 12 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:29
  1. İstanbul
  2. Silivri
  3. dolandırıcılık çetesi
  4. Çete operasyonu
  5. gözaltılar var
  6. tutuklama

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