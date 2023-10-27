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Aktüel Pert olan bu araçtan sağ çıktılar!
Aktüel

Pert olan bu araçtan sağ çıktılar!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 01:42:00 -
Pert olan bu araçtan sağ çıktılar!

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada metal yığınına dönen araçtan sağ olarak çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya sebep olan ve olaydan sonra kaçtığı belirtilen 07 plakalı araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada metal yığınına dönen araçtan sağ olarak çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya sebep olan ve olaydan sonra kaçtığı belirtilen 07 plakalı araç ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Kaza gece yarısı Bodrum-Milas Karatolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bigliye göre; Bodrum’dan Milas istikametine seyir halinde olan otomobile iddiaya göre arkasından gelen 07 plakalı başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp savrulan 09 plakalı otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazadan sonra kaçan, plakası ve kayıtları tespit edilen diğer aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
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