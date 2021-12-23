Personele musakka Papaz'a karides ızgara

HDP’nin desteğiyle ele geçirdiği İBB’yi borç batağına sapladığı yetmezmiş gibi kurdaki artışı bahane ederek hükümetten 15.2 milyar liralık ek bütçe talep eden CHP’li İmamoğlu’nun önceki gün verdiği Noel Bayramı yemeğinde büyük bir savurganlığa imza attığı ortaya çıktı. İBB’nin kaynaklarını talan ettiği halde sürekli yoksulluk edebiyatı yaparak duyar kasan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun israf mönüsünde, “Amuse-bouche, portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule” gibi pahada ağır yemeklerin yer aldığı öğrenildi.

İBB batıyor!

Göreve geldiği 2.5 yıllık sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu 44 milyar liraya çıkaran ve İBB’yi borç batağına sapladığı yetmezmiş gibi kurdaki artışı bahane ederek hükümetten 15.2 milyar lira ek bütçe talep eden CHP’li İmamoğlu’nun israfları tam gaz sürüyor. Önceki gün Türkiye’de yaşayan Hıristiyan toplumun dini temsilcilerine Noel Bayramı yemeği veren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir savurganlığa imza attığı ortaya çıktı. İBB başkanlığındaki ilk mesai gününde musakka-antrikot şovuna imza atan, Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte içilen içkinin şişe açma parasını bile “Buşon ücreti” adı altında 16 milyon İstanbulluya ödeten CHP’li İmamoğlu’nun talimatıyla hazırlanan Noel mönüsünde yalnızca kuş sütünün eksik olduğu öğrenildi.

CHP’li İmamoğlu tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen davette ikram edilen şatafatlı Noel Bayramı yemeği mönüsü şöyle: Tadımlık olarak, “Amuse-bouche”, “Bıçak arası mürdüm erikli ezme”, “Tahinli humus” ve “Ayvalık zeytinyağı” servis edildi.

Portakal soslu

Giriş tabağı ise, “Kabak çiçeği dolması”, “Bademli kereviz”, “Pirinç yufkasında kinoa tabule”, “Tekmili fava” ve “Mikro filizler”den oluşuyor. Listenin devamında, “Siyah pirinç Beluga mercimeği ve Porçini mantar dolgulu çıtır kadayıf”, “Poşe koşkonmazlar”, “Ballı hardal sos”, “Şeker kasesinde nar gretina”, “Portakal soslu karides ızgara”, “Çin lahanası”, “Taze minik fasulye”, “Havuçlu patates ezmesi” gibi Türk halkının çoğunluğunun adını ve tadını bilmediği yemekler yer alıyor. Tatlılar ise, “Ayva tatin”, “Kıtır kabaklar” ve “Hindistan cevizli süt sos”tan oluşuyor. Her fırsatta, millet aç aç, diyen ve yoksulluk edebiyatı yaparak duyar kastığı halde yardım kolilerini bile dağıtmayı beceremeyen CHP’li İmamoğlu’nun skandal Noel mönüsü tepkiye neden olurken, “musakkayla geldi, buşon parasıyla, ballı karidesle gidiyor” yorumlarına neden oldu.

Taziye yemeğine yok

Öte yandan, İBB kesesinden Hıristiyan din adamlarına ikram ettiği yemekte yaptığı konuşmada kendisini “iyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak lanse eden İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda AK Parti döneminde hayata geçen ve çeyrek asırdır metropol kentte yaşayan cenaze sahiplerinin acılarını bir nebze olsun hafifleten taziye yemeği ihalesini “para yok” gerekçesiyle bir daha tekrarlanmamak üzere iptal etmişti. İmamoğlu, 25 Mayıs 2021’de iptal edilen “Taziye Yemeği, Lokma Tatlısı, Kumanya Alımı ve Dağıtım İşi” ihalesinin iptalinden 3 ay sonra ise Boğaz manzaralı Feriye Restoran’da, CHP’li vekillere ve yerel siyasetçilere rakı, şarap ve şampanyanın da yer aldığı içkili alem masası kurmuştu.