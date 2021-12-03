Personel maaşı 97 milyon ulaştırma gideri 83 milyon

Hizmetten çok skandallarla, milyonluk vurgunlarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve salgına dönüşen yolsuzluklarla gündeme gelen ve Akit’in haberleri sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce didik didik incelenen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yağma tam gaz sürüyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin hazırladığı 2022 Yılı Performans Programı’nın satır aralarına astronomik rakamda bir ulaşım vurgununu gizlediği ortaya çıktı.

Vurgun satır arasında

Akit, daha önce yaptığı haberlerle yaşanan yolsuzlukları ve sülale boyu yağma rezaletlerini ifşa ettiği Beşiktaş Belediyesi’nin, yeni vurgun hazırlığını belgeleriyle ortaya koyuyor. 335’i memur, 1545’i sürekli işçi olmak üzere toplamda bin 996 personeli olan CHP’li belediye, önümüzdeki yıl servis kullanan çalışanları için maaşından fazla ulaşım harcaması yapmaya hazırlanıyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı’nda gelecek yılın Personel Servisi ve Ulaşım Hizmetlerinin verilebilmesi için bütçeden 83 milyon 4 bin TL’lik bir pay ayrılması kararlaştırıldı. Kiralanacak makam araçlarını kapsamayan bu rakama göre CHP’li Beşiktaş Belediyesi 2022 yılında her bir personelinin ulaşımı için aylık 3 bin 465 lira ödeme yapacak. İstanbul’da en uzak mesafe servis ücreti kişi başı aylık 748 TL iken CHP’li belediyenin her bir personeli için 3 bin 465 TL ulaşım ücreti ödeyecek olması, yaşanacak vurgunun boyutunu gözler önüne seriyor.

Servis ile maaş aynı

İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın başında bulunduğu Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personel servisi ve ulaşım giderler üzerinden yeni bir talana hazırlanırken, Beşiktaş Belediyesi Meclisi’nce alınan 8.10.2021 tarihli karar skandal bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Belediye Meclisi tarafından alınan kararda, 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçesi’nde personel giderleri için 97 milyon 967 bin 500 TL bütçe ayrıldı. Buna göre, gelecek yıl her bir personelinin ulaşımı için 3 bin 465 lira ödeyecek olan CHP’li Belediye, aynı personele ortalama 4 bin 90 TL maaş ödemesi yapacak.

Araç kiralama vurgunu

Öte yandan, hatırlanacağı üzere CHP’li Beşiktaş Belediyesi daha önce de Başkan Rıza Akpolat’ın talimatıyla gerçekleşen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunu ile gündeme gelmişti. Bahçelievler’de mütevazı bir apartman dairesinde ikamet ederken Beşiktaş Belediye Başkanı olan Rıza Akpolat’ın skandal ihaleden kısa bir süre sonra Balıkesir Edremit’te de iki adet tripleks villa alması ise dikkatlerden kaçmamıştı.