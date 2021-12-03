  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Personel maaşı 97 milyon ulaştırma gideri 83 milyon
Gündem

Personel maaşı 97 milyon ulaştırma gideri 83 milyon

Kamuoyu, milyonluk vurgunları, adrese teslim ballı ihaleleri, yolsuzlukları deşifre eden haberlerimizin ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirilen yolsuzluk incelemelerinin akıbetini merak ederken, CHP’li belediyede talan tam gaz sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 10:19:00 -
Personel maaşı 97 milyon ulaştırma gideri 83 milyon

Hizmetten çok skandallarla, milyonluk vurgunlarla, adrese teslim ballı ihalelerle ve salgına dönüşen yolsuzluklarla gündeme gelen ve Akit’in haberleri sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce didik didik incelenen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yağma tam gaz sürüyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin hazırladığı 2022 Yılı Performans Programı’nın satır aralarına astronomik rakamda bir ulaşım vurgununu gizlediği ortaya çıktı.

Vurgun satır arasında

Akit, daha önce yaptığı haberlerle yaşanan yolsuzlukları ve sülale boyu yağma rezaletlerini ifşa ettiği Beşiktaş Belediyesi’nin, yeni vurgun hazırlığını belgeleriyle ortaya koyuyor. 335’i memur, 1545’i sürekli işçi olmak üzere toplamda bin 996 personeli olan CHP’li belediye, önümüzdeki yıl servis kullanan çalışanları için maaşından fazla ulaşım harcaması yapmaya hazırlanıyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı’nda gelecek yılın Personel Servisi ve Ulaşım Hizmetlerinin verilebilmesi için bütçeden 83 milyon 4 bin TL’lik bir pay ayrılması kararlaştırıldı. Kiralanacak makam araçlarını kapsamayan bu rakama göre CHP’li Beşiktaş Belediyesi 2022 yılında her bir personelinin ulaşımı için aylık 3 bin 465 lira ödeme yapacak. İstanbul’da en uzak mesafe servis ücreti kişi başı aylık 748 TL iken CHP’li belediyenin her bir personeli için 3 bin 465 TL ulaşım ücreti ödeyecek olması, yaşanacak vurgunun boyutunu gözler önüne seriyor.

Servis ile maaş aynı

İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın başında bulunduğu Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personel servisi ve ulaşım giderler üzerinden yeni bir talana hazırlanırken, Beşiktaş Belediyesi Meclisi’nce alınan 8.10.2021 tarihli karar skandal bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Belediye Meclisi tarafından alınan kararda, 2022 Mali Yılı Tahmini Bütçesi’nde personel giderleri için 97 milyon 967 bin 500 TL bütçe ayrıldı. Buna göre, gelecek yıl her bir personelinin ulaşımı için 3 bin 465 lira ödeyecek olan CHP’li Belediye, aynı personele ortalama 4 bin 90 TL maaş ödemesi yapacak.

Araç kiralama vurgunu

Öte yandan, hatırlanacağı üzere CHP’li Beşiktaş Belediyesi daha önce de Başkan Rıza Akpolat’ın talimatıyla gerçekleşen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunu ile gündeme gelmişti. Bahçelievler’de mütevazı bir apartman dairesinde ikamet ederken Beşiktaş Belediye Başkanı olan Rıza Akpolat’ın skandal ihaleden kısa bir süre sonra Balıkesir Edremit’te de iki adet tripleks villa alması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aslanov

Ohhh, hadi İzmir hak ediyor. ezelden beri bu yavaş......ı seçip duruyor. istanbul daha beter olun.
  • Yanıtla
Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu
Gündem

Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu

Haber Global yayınına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, başörtüsü sorusuna tepki tepki gösterdi.
CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret
Gündem

CHP'li İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı kuruluşlardan İETT’nin Ayazağa'daki garajına gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına ..
Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı
Gündem

Beyaz TV sunucusu gözaltına alındı

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, turist olarak gittiği İtalya'da gözaltına alındı. Tatil için İtalya'ya giden Sarıkaya, İtalyan makamlar ta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay