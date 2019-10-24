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Perşembe akşamı okunacak dua ve sureler

Perşembe gecesi mübarek cuma gününün müjdeleyicisidir. Perşembe akşamı duası var mı? sorusu merak ediliyor. Cuma Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma namazı için Müminler bir başka hazırlık yapar. Yüce Rabbimiz cuma gününe ayrı bir güzellik vermiştir. Zira Cuma günü özellikle de cuma saatinde yapılan dua geri çevrilmez. Peki perşembe gecesi okuncak dua hangisi? Perşembe gecesi okunan dilek duası nedir? İşte perşembe gecesi okunacak sureler.

24 Ekim 2019 Perşembe 19:33
Perşembe akşamı okunacak dua ve sureler

Perşembe gecesi mübarek cuma gününün müjdeleyicisidir. Perşembe akşamı duası var mı? sorusu merak ediliyor. Cuma Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma namazı için Müminler bir başka hazırlık yapar. Yüce Rabbimiz cuma gününe ayrı bir güzellik vermiştir. Zira Cuma günü özellikle de cuma saatinde yapılan dua geri çevrilmez. Peki perşembe gecesi okuncak dua hangisi? Perşembe gecesi okunan dilek duası nedir? İşte perşembe gecesi okunacak sureler.

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için Yusuf Suresi okunur.

Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

Fatır Suresi' ni okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi' ni 70 defa okuyan her murada nail olur.

7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

3 defa Duhan Suresi' ni okuyan her dileğini elde eder.

Muhammed Suresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur.

Fetih Suresi' ni 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Necm Suresi' ni 21 defa okuyan her muradına nail olur.

Hayır kapılarının açılması için Rahman Suresi 70 defa okunur.

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

Tur süresini okuyan Hak'ka yaklaşır dertlerinden kurtulur.

40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan her muradına nail olur.

Saff Suresi' ni 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

Helalinden evlenmek isteyen kimse Cuma Suresi' ni18 defa okursa nasibi açılır.

Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

İkindiden sonra Nebe Suresi' ni okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

Duha Suresi' ni okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

Her müşkülün halli için 21 defa Kadir Suresi okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

100 defa Kevser Suresi'ni okuyan muradına nail olur.

Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir", "Ya Müheyminü(135 kez)"esması okunur.

Sabah namazından sonra 55 kere "Ya Mucib" okunur .

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere "Bedi'assemavati velardı" okunur.

Perşembe günü okunacak dilek duası

Kimki Perşembe günü aşağıdaki dilek duasını okursa Allah inşallah dileğini kabul eder.

Bismillahirrahmanirrhıym

Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh.Ve lekel mülkü küllüh.Ve bi yedikel hayru küllüh.Ve ileyke yerciul emru küllüh.Ve ala niyetühu ve sirruh.

Ve enete münteşeh şani küllih.Sübhane zil mülki vel melekut.Sübhane zil izzeti vel ceberut.Sübhanel hayyillezi la yemut.

Sübhanel melikil haliym.Sübhanellahil vahidil azıym.Tebarekallahü ahsenül halıkıyn.Allahümme inni euzü bike minel küfri ba’del iman.Ve mined dalaleti ba’del hüda.Ve minel hevani ba’del kerameh.

Ve minez zülli ba’del ızzi.Ve minel hılafi ba’del kabul.Allahümme entel evvelü fe leyse kableke şey.Ve entel ahiru fe leyse ba’deke şey.Ve entez zahiru fe leyse fevkake şey.Ve entel batinü fe letse duneke şey.Ve entel kahiru fevka ıbadik.Vel bakıy ba’de fenai halkıke ve entel azizül hakim.

Sübhaneke tebarakte ve tealeyte amma yekulüz zalimüne ulüvven kebira.Velhamdü lillahi hamden kesira.Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıynet tayyıbiynet tahırin.

 Perşembe gecesi neler yapılmalı?

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:33
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  6. perşembe günü okunacak rızık duası
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