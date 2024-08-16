Yusuf Kaplan, yazısında Osmanlı'dan kalan İslam medeniyetinin köklerinin kurutulması vasıtasıyla İslam'ın tasfiyesi ve Anadolu'ya Şii İran hakimiyeti projesinin tehlikesine dikkat çekti.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Bin yıllık büyük oyun: İslâm medeniyetinin tasfiyesinden İslâm’ın tasfiyesine..." başlıklı yazısında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan İslam medeniyetinin köklerinin tasfiye edilmesi ve Anadolu’da Şii İran hakimiyeti kurulması projelerine dikkat çekti. Kaplan, bu sürecin arkasında Yahudi-İngiliz aklının ve özellikle Bernard Lewis’in olduğunu söyledi.

Kaplan, yazısında İslam’ın kaderiyle oynandığını, bu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı ve laik Türkiye ve Şii İran’ın öne çıkarılması planlarına karşı uyarılarda bulundu.

"Pers emperyalizmi hortlatılıyor"

Şia yayılmacılığı üzerinden Pers emperyalizminin hortlatılmasına dikkat çeken Kaplan, Müslümanların paramparça olduğu bu dönemde, İslam coğrafyasını cehenneme çevirecek küresel bir projeye karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi. Kaplan, bu sürecin İslam’ın yönünü, yörüngesini ve ruhunu yok edecek bir yıkıma işaret ettiğini dile getirdi.

"İran, emperyalistlerin oyuncağı"

İran’ın küresel sistem tarafından bir maşa olarak kullanıldığını ifade eden Kaplan, İran’ın Sünni Müslümanları hedef alan örgütlerle iş birliği yaparak, bölgede demografik, coğrafi ve kültürel haritaları yeniden çizdiğini; Sünni İslam’ın sembol şehirlerinin yok edildiğini belirtti ve bu durumun İslam medeniyetinin merkez coğrafyasını tahrip ettiğini söyledi.

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"İslam tasfiye ediliyor"

Kaplan, Osmanlı'nın tarihten silinmesiyle birlikte İslam medeniyetinin de tasfiye sürecine girdiğini, bu süreçte İran'ın Osmanlı coğrafyasına yerleştirildiğini söyledi. İslam’ın kaderiyle oynandığını ve bunun bir "aşağılık tezgâh" olduğunu ifade eden Kaplan, Oryantalist literatürün İran’ı öne çıkardığını belirtti ve İslam’ın omurgası olan Ehl-i Sünnet’in yok edilmek istendiğini dile getirdi.

"İran durdurulmalı"

Yazısının sonunda Kaplan, İran’ın Suriye’de yarım milyon Sünni Müslümanı katlettiğini ve bu durumun vahşetle örtülerek “vahdet” propagandası yapıldığını belirtti ve İslam dünyasının bu tehlikeye karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.