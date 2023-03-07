'Perişan eyle ya Rabbim'! Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim duası

Cübbeli Ahmet Hoca namıyla meşhur Ahmet Mahmut Ünlü, Berat Gecesi sohbetini internet üzerinden de yayınladı. Cübbeli Ahmet Hoca, yeni paylaşımında Berat Kandili gecesinde, seçimler için de dua etti.

Hoca şunları söyledi:

Ya Rabbi, kutsallarımız için, bu vatan için, mescidlerimiz için, medreselerimiz için, ırzlarımız için, en hayırlı olanlar kimlerse, onların seçilmelerini nasip eyle.

Dış güçlerle irtibat kuranlar, PKK HDP ile birlikte olanlar, ve hala şu an onlara bile bakanlık veririz diyenlere fırsat verme ya rabbi, bu milleti işgal ettirme, vatanımızı böldürme ya rabbi, dış güçlerle iş yapanları kahreyle ya rab, perişan eyle ya rab.