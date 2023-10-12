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Siyaset Perinçek'ten Filistin çıkışı
Siyaset

Perinçek'ten Filistin çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:01:00 -
Perinçek'ten Filistin çıkışı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hamas'ın terör devleti İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatının meşru olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanını silahla kurtarmak Filistin halkının meşru hakkıdır." ifadesini kullandı.

Perinçek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e destek konusunda dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti.

İsrail'e yaptırım uygulanmasını da isteyen Perinçek, şunları kaydetti:

"İsrail ile yaptırımlardan başlayarak Filistin direnişine her alanda, silah kullanmak dahil, yardım ve dayanışmaya uzanan uygulamalarda Türkiye örnek olmalı. Vatanını silahla kurtarmak Filistin halkının meşru hakkıdır. Onun zamanlama ve taktiklerini yine en iyi Filistin yönetimleri bilir. Bütün gelişen dünyaya, bağımsızlık isteyen devletlere düşen de Filistin halkının bu direnişini var gücüyle desteklemektir."

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