Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, “Seçim sonuçlarının dili-3: İflas eden strateji ve gündemdeki strateji” başlığı ile Aydınlık gazetesinde yayınlanan yazısında CHP’nin son yıllarda yürüttüğü stratejiler hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Perinçek 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’nin seçim stratejisinin HDP aşkı üzerine kurulduğunu ifade ederek, “HDP’yi Meclise sokarsak AKP iktidarını yıkarız” dediler. HDP, CHP oylarıyla Meclise sokuldu. AKP, yüzde 40 oyla Mecliste azınlığa düştü. Ancak CHP, AKP dışındaki partileri hükümet kurmak için birleştiremedi. Çünkü MHP gibi millî mevzideki bir partiyi ABD emperyalizminin ve İsrail’in aleti olan HDP/PKK ile aynı yönetimde buluşturamazdı.

15 TEMMUZ’UN SUÇ ORTAĞI

CHP’nin üçüncü denemesinde ise FETÖ ile işbirliğine girdiğini ifade eden Perinçek, FETÖ darbesinin başarılı olması durumunda bu işbirliğini görecektik dedi.

İşte Perinçek’in yazısında geçen ilgili bölüm:

“Üçüncü deneme, 15-16 Temmuz 2016 FETÖ Darbesidir. Denecektir ki, CHP’nin ne ilgisi var. Son dönemde arkasında ABD ve İsrail olan her siyasal girişimde, dolaylı olarak bile olsa CHP vardır. FETÖ Darbesi başarılı olsaydı, bunu görecektik. Başarılı olmadı, yine görüyoruz. CHP’nin hapishaneleri boşaltma ve kamudan atılan 104 bin görevliyi tekrar devletin içine alma çabaları, FETÖ ve PKK ile işbirliğinin en somut kanıtı değil midir? Bu girişim de başarılı olamadı.”