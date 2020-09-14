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Gündem Perinçek'ten Erol Mütercimler ve FETÖ ile ilgili gündemi sarsan olay itiraf!
Gündem

Perinçek'ten Erol Mütercimler ve FETÖ ile ilgili gündemi sarsan olay itiraf!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erol Mütercimler’in 1996 yılında kendisini arayarak Fetullah Gülen ile fotoğraf çektirmesi karşılığında 5 milyon dolar verme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:57:00 -
Perinçek'ten Erol Mütercimler ve FETÖ ile ilgili gündemi sarsan olay itiraf!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çakma stratejist öngörü kabızı Erol Mütercimler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında sarfettiği iğrenç sözlerle gündeme gelmişti.

Haber Global televizyonunda İmam Hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Mütercimler’in, geçtiğimiz yıllarda da katıldığı Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programında da Yunanlıların Anadolu’yu işgal ederek Müslümanları asmasını istediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Skandal ifadeleriyle gündeme gelen Erol Mütercimler hakkında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli bir detay paylaştı.

Fotoğraf karşılığı para teklifi

Perinçek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in 1996 yılında Erol Mütercimler vasıtasıyla kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini açıkladı.

Perinçek, Gülen’in Erol Mütercimler'i aratarak kendisi ile bir fotoğraf çektirmesi karşılığında 5 milyon dolar teklif ettiğini anlattı. Perinçek "Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim." diyerek kendini aklamaya da çalıştı.

Perinçek, Mütercimler ile ilgili ‘rüşvet’ olayını şöyle anlattı;

"1996 yılıydı. O zaman Latif beyin başında bulunduğu Yazarlar Vakfı gibi bir kuruluş vardı. Beyoğlu’nda bulunan partimizin il merkezine geldiler. 5’inci katta kendilerini kabul ettim. 13 kişi olarak geldiler. Başlarında Latif bey vardı. Sohbetler ettikten sonra bana, Fethullah Gülen ile bir otel lobisinde buluşup, kamuoyuna ve basına bir fotoğraf karesi vermenin Türkiye’de barışa hizmet edeceğini belirttiler. Yaptıkları bu öneriyi mümkün değil diyerek reddettim. Fethullah Gülen’in bizim terör örgütü olarak gördüğümüzün bir yapının yıllardır başında olduğunu belirtim. Bu konuşmaların ardından beni Erol Mütercimler aradı. ‘Arkadaşlarımızın yaptığı öneriyi reddetmişsiniz. Halbuki böyle bir görüşme 5 milyon dolardan başlar’ dedi. 5 milyon Türk Lirası değil 5 milyon dolar teklif ettiler. Ben de 5 milyon dolar değil 5 milyar dolar, dünyayı verseniz de olmaz dedim."

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Yorumlar

Ulvi

Bu Perinçek ağzınla kuş tutsa size yaranamayacak Akit. 
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AA

BU HAİN TAYFASI NE KADAR İDDALI KONUŞURSA AĞA BABASI O KADAR GÜÇLÜ DEMEKTİR AMA AHMAKLIK BAŞKA BİR ŞEY 
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