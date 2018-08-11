Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
Doğu Perinçek, yükselen dolar kuru için teklif yaptı. Erdoğan'ın 'yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısına ise "Yastık altındaki parayla hiçbir şeyi çözemezsiniz" dedi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:54
Doğu Perinçek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dolarlarınızı bozdurun' çağrısına cevap verdi. Perinçek, dolar kurunun düşmesi için yeni bir teklif sundu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Yastık altındaki parayla hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bankacılık sistemimizi korumak amacıyla gecikmeden, Türkiye’deki mevcut döviz mevduatlarının rayiç bedel üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
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