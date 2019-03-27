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Perinçek'ten Akşener'e sert sözler! "Gladyo'nun darbecilerini Mehmetçik diye anamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Perinçek, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:31
Perinçek'ten Akşener'e sert sözler! "Gladyo'nun darbecilerini Mehmetçik diye anamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu bunu da bizzat kendileri tarafından hazırlanan kliplerle itiraf edildiğini söyledi.

Akşener'in bir mitingde sarf ettiği 'mehmetçik içerde yatıyor' sözlerine çok sert tepki gösteren Perinçek, şunları söyledi:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21 Mart 2019 günü CHP ile ortaklaşa düzenledikleri Kocaeli mitinginde yaptığı konuşmada, “Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste” diye konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, bu hezeyanlara çiçek atarak eşlik ediyor. Görüntülerini kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz.

"Bugün hapiste Mehmetçik yok!"

Bugün hapiste, “garip gureba” yok! “Çaycı çorbacı” yok! “Mehmetçik” yok!

Bugün hapiste olanlar, FETÖ darbecileri ve PKK teröristleri.

15-16 Temmuz 2016 gecesi, ABD’nin tezgâhladığı darbede, Türk milletine, Türk Ordusuna ve Türk Polisine kurşun sıkan, bomba atan Gladyo darbecileri, Meral Akşener’in sözlüğünde “Çaycı” oluyor, “çorbacı” oluyor, “Mehmetçik” oluyor.

15-16 Temmuz gecesi Mehmetçik ve polisimiz, Fethullahçı Gladyo darbecilerini bastırırken ortalıktan kaybolanlar, şimdi Fethullahçı Gladyo darbecilerini hapisten çıkarmak için sahne alıyorlar.

"Gladyo'nun darbecilerini Mehmetçik diye anamaz"

Türkiye’de bugün hiç kimse Fethullahçı Gladyo’nun darbecilerini “Mehmetçik” diye anamaz. Bu “kabadayılığı” ancak Gladyo görevlileri gösterebilir. Meral Akşener, Mehmetçiğe hakaret ediyor. Meral Akşener, Fethullahçı Gladyo’nun istediği görevi yapıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:31
  1. Ordu
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  3. Ankara
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