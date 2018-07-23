Perinçek'in partisinde şok: 900 bin TL'lik vurgun!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yaptığı yazılı açıklamada, Vatan Partisi’nin önemli isimlerinden Hasan Basri Özbey’in kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkedildiği bilgisini paylaştı.

Reyhan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Partimizin üyesi Hasan Basri Özbey , 900 bin TL tutarındaki Partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı, Parti’den bilgi gizlediği için Merkez Karar Kurulumuzun 30 Haziran 2018 tarih ve 10/22 kararıyla kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkedilmiştir.

Disiplin kuruluna sevk öncesi yaklaşık 6 ay boyunca Genel Sekreter Utku Reyhan, Genel Sayman Mehmet Bedri Gültekin, Genel Başkan Yardımcıları Serhan Bolluk ve Mehmet Cengiz farklı zamanlarda kendisiyle yüz yüze ve telefonla görüşerek söz konusu miktarı Partiye aktarması yönünde gerekli ahlâkî ve hukukî uyarılarda bulunmuşlardır. Hasan Basri Özbey , bu görüşmelerin kimisinde ödeme yapacağını beyan ettiyse de ilerleyen süreçte ödemeyeceğini kesin bir dille belirtmiştir. Olay disiplin kuruluna gittikten sonra yapılan görüşmelerde ise Özbey, Partiye ait kaynağın tamamını değil, kendisinin belirleyeceği cüz’i bir miktarı verebileceğini sözlü olarak beyan etmiştir.”

'KANITLAR AÇIK VE KESİNDİR'

Özbey’in Vatan Partisi Genel Başkan'ı Doğu Perinçek’in telefonlarına çıkmadığının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“2014 yılından bu yana görev yapan bütün Genel Merkez yöneticileri, Merkez İşçi-Sendika Bürosu Üyeleri ve Merkez Hukuk Bürosu üyeleri kesin ve tereddütsüz bir biçimde aynı konuda tanıklık etmektedir. Kanıtlar açık ve kesindir.

Hasan Basri Özbey’in, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ibret vericidir. Ülkede yolsuzluğu bitirmek için mücadele eden Vatan Partisi , kendi içinde de benzer olaylara izin vermeyecektir. Vatan Partisi’nin idealleri ve kültürü açısından bu tür davranışlar kabul edilemez.”