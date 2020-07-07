  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da canlı yayındayken yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:36:00 - 2020-07-08 00:12:24
Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı.

Ulusal Kanal'da yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sonrasında yayına ara verilirken kanal yönetimi ise konu dair şu açıklamayı yaptı:

“7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır.”

Çin sözcüsü Aydınlık'tan 'Doğu Türkistan' için alçak algı operasyonu! 'Hükümete tuzak' diyerek Müslümanlara iftira attı
Çin sözcüsü Aydınlık'tan 'Doğu Türkistan' için alçak algı operasyonu! 'Hükümete tuzak' diyerek Müslümanlara iftira attı

Medya

Çin sözcüsü Aydınlık'tan 'Doğu Türkistan' için alçak algı operasyonu! 'Hükümete tuzak' diyerek Müslümanlara iftira attı

Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!
Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!

Medya

Doğu Perinçek'ten çarpıcı ifşaat: Teröristbaşı Apo'nun avukatı CHP'li belediyede başkan yardımcısı!

Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...
Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...

Siyaset

Perinçek'ten akılalmaz sözler: Türkiye, Rusya, İran ve mazlumlar...

Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!" target="_blank">
Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!
Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!

Gündem

Aziz Nesin'in oğlundan flaş açıklama: Madımak'ın planlayıcısı Doğu Perinçek!

Muharrem Coşkun'dan Doğu Perinçek ve Ahmet Nesin'e çağrı! Madımak Olayları'nın planlayıcısı kim?
Muharrem Coşkun'dan Doğu Perinçek ve Ahmet Nesin'e çağrı! Madımak Olayları'nın planlayıcısı kim?

Medya

Muharrem Coşkun'dan Doğu Perinçek ve Ahmet Nesin'e çağrı! Madımak Olayları'nın planlayıcısı kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İnşallah

Madımakta izi vardı fabrikatör provokatör
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı