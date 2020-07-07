Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da canlı yayındayken yangın çıktı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayındayken Ulusal Kanal’ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı.
Ulusal Kanal'da yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sonrasında yayına ara verilirken kanal yönetimi ise konu dair şu açıklamayı yaptı:
“7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır.”
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