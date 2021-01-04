Perinçek: Amerika İran'ın başına Kılıçdaroğlu ve Akşener'i getirir

İran'ın nükleer kapasitesinin konuşulduğu canlı yayına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Amerika şöyle bir şey de olabilir, öyle bir hareket yapar ki hükümette olan Ayetullahlar yönetimini deverip, İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir." sözleri konukları güldürdü.

Perinçek'in açıklamaları şöyle:

Amerika ve İsrail'in bir askeri hareketinin hedefi İran'ın nükleer tesislerini yok etmektir. Amerika şöyle bir şey de olabilir, öyle bir hareket yapar ki hükümette olan Ayetullahlar yönetimini deverip, İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir. Böyle bir şey olamaz mı? Çünkü İran'da da Meral Akşen er ve Kılıçdaroğlular var. O yönetim nükleerden vazgeçip iptal eder.