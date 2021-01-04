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Gündem Perinçek: Amerika İran'ın başına Kılıçdaroğlu ve Akşener'i getirir
Gündem

Perinçek: Amerika İran'ın başına Kılıçdaroğlu ve Akşener'i getirir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yaptığı analizde, Amerika'nın Ayetullahlar yönetimini deverip, İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir sözleri konukları güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 01:18:00 -

İran'ın nükleer kapasitesinin konuşulduğu canlı yayına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Amerika şöyle bir şey de olabilir, öyle bir hareket yapar ki hükümette olan Ayetullahlar yönetimini deverip, İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir." sözleri konukları güldürdü.

Perinçek'in açıklamaları şöyle:

Amerika ve İsrail'in bir askeri hareketinin hedefi İran'ın nükleer tesislerini yok etmektir. Amerika şöyle bir şey de olabilir, öyle bir hareket yapar ki hükümette olan Ayetullahlar yönetimini deverip, İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir. Böyle bir şey olamaz mı? Çünkü İran'da da Meral Akşen er ve Kılıçdaroğlular var. O yönetim nükleerden vazgeçip iptal eder.

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