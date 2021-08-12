Performans odaklı yönetim anlayışıyla çalışacağız

Yeni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özvar, “Türkiye’nin yüksek öğretim hayatına elimizden geldiği ölçüde emek harcayacağız” dedi. Özvar, şunları belirtti.

Önemli adımlar atılacak

“Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkarılması için gerekli adımları atacağız. Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek için üzerimize düşen rehberlik, yön gösterme ve diğer çalışmaları elimizden geldiği en iyi şekilde yapacağız.” Prof. Dr. Erol Özvar, ayrıca akademik performans odaklı yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti.

Misyon ortada

Özvar’ın YÖK’ün 2019-2023 Stratejik Planı’na bağlı olarak kritik hamleler yapacağı öngörülüyor. Özvar’ın önüne gelecek planda önemli hususlar yer alıyor. Misyon yönetimi planlamak, düzenlemek, yönlendirmek, koordine etmek denetlemek suretiyle ülkenin bilimsel, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak olarak açıklanıyor.

Kalkınma hedefleri temel alınıyor

Vizyon da Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli eğitim faaliyetleri yürütmek, araştırma süreçlerini teşvik etmek, bilgi ile teknoloji üretmek, verileri yaymak, yükseköğretim kurumlarını evrensel bilim dünyasının seçkin üyeleri haline getirmek, hem milli hem ahlaki hem de insani değerleri taşıyan bireyler yetiştirmek olarak sıralanıyor. Temel Değerler şöyle maddeleniyor:

Yenilikçilik

Fırsat eşitliği ve sosyal adalet

Çeşitlilik

Kalite

Katılımcılık

Bilimsel rekabet ortamı

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

İş birliği

Akademik ve bilimsel özgürlük

Kurumsal özerklik

İnsan kaynağı geliştirilecek

YÖK tarafından stratejik amaçlar ve hedefler ise şöyle ifade ediliyor: AMAÇ- 1 Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin ve etkili olarak planlayıp yönetmek

Hedef 1.1. Yükseköğretim kurumlarının, birimlerinin ve programlarının açılması, açılan bu programlara öğrenci alınması taleplerini, ülke ve bölge planları ile iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel eğilimleri dikkate alarak bununla ilişkili karar alma süreçlerini geliştirmek

Hedef 1.2. Yükseköğretim sistemindeki insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

Hedef 1.3. Yükseköğretim sistemindeki öğrenci kapasitesini nicelik ve nitelik olarak geliştirmek

Hedef 1.4. Türkiye yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşma düzeyini artırmak

Hedef 1.5. Yükseköğretim kurumlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesi yönünde 8 stratejiler belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek

Hedef 1.6. Yükseköğretim kurumlarının paydaşları ile iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, ilgili süreçleri tanımlamak ve izlemek AMAÇ- 2 YÖK’ün kurumsal kapasitesini ve işleyişini geliştirmek

Hedef 2.1. Belge, veri ve bilgi yönetim sistemlerini geliştirip yaygınlaştırmak

Hedef 2.2 Dijitalleşme kapsamında yükseköğretim kurumlarından gelen taleplerde ve işlemlerde bürokrasinin azaltılarak karar alma süreçlerinin hızlandırılması, var olanların iyileştirilmesi, YÖK tarafından sunulan hizmetlerin e-Devlet üzerinden tamamlanması

Hedef 2.3. İnsan kaynaklarını geliştirmek

Hedef 2.4. Kurumsal ve kurumlararası İletişimin ve iş birliğinin etkinliğini artırmak

Hedef 2.5 YÖK tarafından yönetilen değişim programları (Mevlâna, Farabi) ve yurt dışı destek programlarını daha etkin şekilde yönetmek AMAÇ- 3 Yükseköğretim denetim sistemini daha etkin ve etkili hale getirmek

Hedef 3.1. Yükseköğretim gözetim ve denetim sistemine ilişkin mevzuatı amaca uygun şekilde geliştirmek AMAÇ- 4 Üniversitelerarası Kurul’un kurumsal kapasitesinin işleyişini geliştirmek

Hedef 4.1. Üniversitelerarası Kurul’a ait mevzuatı geliştirmek

Hedef 4.2. Konseylerin ve komisyonların karar alma süreçlerini iyileştirmek

Hedef 4.3. Üniversitelerarası Kurul’un fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek

Hedef 4.4. Yurt dışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarının değerlendirme işleri ile işlemlerini geliştirip -süreci hızlandırmak

Özvar'ın biyografisi

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Erol Özvar, 1966’da İstanbul doğdu. 1989’da Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede İktisat Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Özvar’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan ‘Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması’ kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005’te kitap dalında en iyi eser ödülüne lâyık görüldü. Özvar, 2 ciltlik ‘Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler’ adlı eseriyle 2013’te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’nü aldı. Özvar, 2009-2012 döneminde Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nda bilim kurulu üyeliği de yaptı. Evli olan Prof. Dr. Özvar’ın üç çocuğu bulunuyor.