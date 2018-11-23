Perde satın alırken...

Bütçeniz veya zevkiniz ne olursa olsun, doğru perde seçimi yapabilirsiniz.

Ne tür bir ışık kalitesini istediğinizi düşünün. Rahatlatıcı ve güneşli bir atmosfer istiyorsanız, hafif tül perdeler kullanarak doğal ışıktan maksimumda faydalanın. Kotonlar astarsız kullanılırsa, ışığı daha iyi geçirir.

Bilindik beyaz tüller yerine kırmızı-beyaz kareli tüller de aynı işlevi görür. Mahremiyetinizi korurken ortama biraz canlılık ve renk katar. Sarı perdeler, kışın sıcak bir ortam oluşturur.

Storlar mahremiyet sağlar ve doğal ışığı içeri davet eder. Üstelik onları dekoratif öğelere dönüştüren sonsuz kumaş seçenekleri var.

Şeffaf veya yarı geçirgen kumaşlar içinde en dekoratif olanlarından biri de dantellerdir. Düz kanatlı perdeler halinde kullanılınca daha etkili olurlar.

Küçük pencereleri büyük göstermek için korniş veya tepe başlığını pencerenin üzerine monte edin ve aynı mekândaki perdelerin boylarını eşlitleyin.

Aynı penceredeki iki perde kanadının birini muslin, diğerini kotondan uygulayarak ilginç ve katmanlı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Düz kumaştan bir perdeyi vurgulamak için kenarına ve üst kısmına desenli veya renkli kumaştan şeritler diktirin. Ya da siyah-beyaz ‘toile de jouy’ perdeleri kırmızı ponpon kenar şeritleriyle tamamlayarak, modası geçmeyen bir görüntüye sahip olun.

Geometrik desenleri karıştırabilirsiniz pekala. Çizgilileri kareli, ekoseli ve puantiyelilerle bir arada kullanmaktan çekinmeyin. Bu farklı desenleri bir arada tutabilmek için onları aynı renklerden seçin.

Geniş desenleri uzun kanatlı büzgülü perdelerde; orta boyuttakileri kısa perdeler, korniş ve pervazlarda; küçük desenleri ise vurgu parçalarında kullanın.

Renkli tül perdelerin üst kısımlarına ikiye kıvrılmış şeritleri belli aralıklarla dikin ve bir korniş çubuğuna asın. Bu tüller ışığı filtreler ve alacalı bir ışık etkisi oluşturur.

Beyazdan, bisküvi ve toprak tonlarına uzanan nötr renkler, klasik veya modern mekânlarda sıkça başvurulan dekorasyon öğeleridir. Kumaşların üzerindeki kendinden kare ve çizgi kabartıları ve desenleri, düz yüzeye grafik bir katkı sağlar.

Pencerenizi dekore ederken döndürüp düğümlediğiniz dökümlü kumaşlar kullanın. Bu ince ve uzun kumaşı pencerenizin üzerindeki rustik boyunca devam ettirerek vurgu yakalayın.

Odanıza canlılık katmak için oranj-mavi; yeşil-pembe-kırmızı gibi zıt renklerin birlikteliğine başvurun. Yumuşak pembe, lila, şeftali ve leylak tonları ise yatak odaları için güzeldir.

Eski dönem pencerelerin karakterlerini bozmamak için onları tümüyle örtmeyecek perde modelleri seçin. Mesela kavisli bir pencerenin en üstündeki bölümün kapanması gerekmez.

Büzgülü perde en çok kullanılan modeldir. Renk ve deseni ortaya çıkarma fırsatı tanırken, mekanın atmosferini de yumuşatır. Bu perdeleri mobilyalarla uyumlu veya tezat renklerde seçebilirsiniz.

Ağır kadife kumaşlardan yere kadar uzanan perdeler zarafet, resmiyet ve klasik bir şıklığı sembolize eder. Ama lüks ve zengin bir etki için, ekonomik bir keteni de ortasına astar koyarak çift taraflı diktirebilirsiniz. Ponpon veya püsküllü bir başlık detayı ekleyebilirsiniz.

Perde kanatları zemin üzerine yaklaşlık 1,5 cm düşmeli. Çok dökümlü perdeler için etek uçlarına ekstra 15 cm’lik bir pay ekleyin ki dökümün hakkını verebilsin. Ama bu tür perdelerin, yakınında dolaşılan pencereler için elverişli olmadığını unutmayın.

Tek kanatlı büzgülü bir perdeyi isterseniz pencere boyunca çekebilir, isterseniz dekoratif biçimde bir kenarda toplayabilirsiniz. Büyük pencereler için iki yana açılmış eşit ölçüdeki kanatlar ideal olur. Çok geniş bir pencerede üç perde kanadı görüntüyü daha da ilginçleştirir.

Basit ve resmi olmayan ortamlar için sempatik kareli bir perdenin üzerine aynı kumaştan ince şeritler dikin ve rustik bir kornişe bağlayın. Bu uygulama özellikle hafif kumaşlar ve tüllerle daha iyi bir sonuç verir.

Çizgili pamuklu kumaşlar doğayı çağrıştıran otantik tarz döşemelerde çok kullanılır. Büzgülü perdeleri metal bir çubuk veya ipe geçirin. Bu tarz perdeler mutfak ve banyolar için de çok uygun olur.

Çok küçük pencereler basit perde ve storlarla daha iyi görünür, ama isterseniz süslü elemanlar ile de kolaylıkla çözümlenebilir.

Cumbalı pencereniz varsa, formunu ve güzelliğini daha da vurgulayın. Kadife, büzgülü kısa perdeleri yere kadar uzanan tül perdelerle bir araya getirin. Her bir pencerede katlanır veya yuvarlanır stor perdeler kullanabilirsiniz. Mobilyaların doku ve rengine uygun kumaşlar seçin.

Camlı Fransız tipi ve sürgülü kapılar için, ipekli kumaştan yere kadar büzgülü perdeleri, aynı kumaştan farbalalı bir alınlıkla kullanın; iki yana şık braçollarla tutturun. Desenli kumaş kullanacaksanız, üst kısmına zıt bir renkte şerit diktirebilirsiniz. Modern bir tarzdan yanaysanız, her bir kapı kanadı üzerine şık jaluzi veya storlar asabilirsiniz.

Büyük pencerelerinizin açıldığı güzel bir bahçeniz varsa, bu manzarayı çerçevelemek için mümkünse pencerelerinizi boş bırakın. Camlarınızı bir film tabakasıyla kaplatıp mobilyalarınızın güneşten solmalarını engelleyebilirsiniz. Şık bir görünüm yakalamak için, düz perdeleri bir rozet ile yanlarda tutturabilirsiniz. Cumba başlamadan tavana boylu boyunca bir rustik asıp, iki uzun kanadı iki yanlarda toplayabilirsiniz.

Gevşek dokulu tül perdeleri koyu metal çubuklardan sarkıtın veya tavana monte edilen halkalara takarak daha yüksek bir mekan algısı verin. Gerekirse, yükseklik etkisi için boyuna çizgili perdeleri tercih edin.

Çatı pencereleri ve problemli pencereler için stor kullanın. ‘Yelkenli’ tarzı gölgelik için kumaşın bir ucuna dikilmiş ipi karşı köşesindeki kancaya tutturun.

Loft tarzı mekanlarda dümdüz perde kanatlarını kartonpiyer bir şeridin arkasına saklayın. Mekana hakim dekorasyon renklerinde kendinden kabartmalı, köşeli desenli kumaşlar odada bütünlük sağlar.