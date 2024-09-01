Perde pilavı tarifi: Perde pilavı nasıl yapılır? Gerçek perde pilavı malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Akşam yemeğinde bu sefer tescilli bir lezzet olan perde pilavı yapmak isteyenler tarafından perde pilavının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle enfes bir yemek olan perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, perde pilavı tarifi…

Perde pilavı yapmak için gerekli malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı baldo pirinç

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet haşlanmış tavuk

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Perde pilavının hamuru için gerekli malzemeler

100 gram tereyağı

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Perde pilavının kalıbını yağlamak için gerekli malzemeler

100 gram tereyağı

100 gram kabukları soyulmuş çiğ badem

Perde pilavı nasıl yapılır?

Perde pilavının hamuru için; tereyağı, yoğurt, yumurta, tuz ve unu derin bir kapta yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Beze haline getirilen hamur, üzeri kapatılarak dinlenmeye bırakılır.

Perde pilavı tenceresi bol tereyağı ile yağlanır ve kabukları soyulmuş çiğ bademler tencerenin tabanı ve kenarlarına yapıştırılır. Pilav hazırlanırken perde pilavı tenceresi buzdolabında bekletilir.

Tereyağı bir pilav tenceresine koyulur. Dolmalık fıstıklar eklenip kavrulur. Ardından yıkanan pirinçlerde eklenir ve kavrulur. Baharatlarda eklendikten sonra karıştırılır ve sıcak tavuk suyu tencereye eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Ardından kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. Piştikten sonra pilav dinlendirilir. Demlenmiş pilava haşlanmış tavukları ekleyip karıştırın.

Hamurun dörtte birini kenara ayırıp kalan hamur açılır. Kenarları dışarı sarkacak şekilde perde pilavı tenceresine yerleştirilir. Pilav hamurun üzerine eklenir ve ayrılan hamurla üzeri kapatılır. 190 derece fırında 30 dakika pişirilir. Ardından perde pilavı tenceresi geniş bir tabağa ters çevrilerek servis edilir.