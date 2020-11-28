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Kadın - Aile Peravu mantısı tarifi- Peynirli Peravu mantısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Peravu mantısı tarifi- Peynirli Peravu mantısı nasıl yapılır?

“Kapadokya’nın meşhur yemekleri nelerdir?” sorusunun cevabını bulmak için elbette öncelikle İç Anadolu mutfağına bir göz atmamız gerekiyor. Örneğin Peravu mantısı lezzeti ile yapılışı ile tadanları şaşırtıyor. Peki, Peynirli Peravu mantısı nasıl yapılır? Nevşehir Ürgüp yöresinin geleneksel yemeklerinden olan Peravu mantısı tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:31:00 -
Peravu mantısı tarifi- Peynirli Peravu mantısı nasıl yapılır?

Peravu Mantı nasıl yapılır? Nevşehir Ürgüp'e ait yöresel tariflerinden olan Peravu Mantı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde... 

Peravu Mantı tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un
1 yumurta
Bir tutam tuz

Sosu için:

200 gr kuşbaşı et
Salça
3 tahta kaşığı sıvı yağ

Mantının içi için:

150 gram beyaz peynir
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Tuz

Peravu mantı yapılışı

Un ,yumurta ve bir tutam tuz karıştırılarak orta sertlikte bir hamur yoğrulup 15 dakika dinlenmeye bırakılır. Bu arada iç harcı hazırlanır peynir bir çatalla ezilir.

Ezilen peynirlerin içine nane ,karabiber ve pul biber eklenerek karıştırılır.

Dinlenmiş hamur açılır, büyük kareler halinde dilimlenerek peynirli harçtan içlerine bir miktar koyulur.

Muska şekli vererek kapatılır.

Bir tencereye iki litre kadar su koyulup kaynamaya bırakılır. Bu arada sosu için küçük küçük doğradığımız kuşbaşılar bir kaşık salça ve iki su bardağı kadar su koyularak pişirilir.

Kaynayan mantı suyunun içine mantılar dikkatlice bırakılarak 10 dakika pişirilir.

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