Perakendecilerden 11’inci Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne yoğun ilgi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından Soysal iş birliği ile düzenlenen 11’inci Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne perakendeciler büyük ilgi gösterdi. Organize perakende sektörünün önde gelen temsilcilerinden Boyner Group CEO’su Cem Boyner, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in deneyimlerini paylaştığı zirvede Cem Yılmaz da alışveriş ekonomisine AVM’lerin toplumsal önemine ilişkin yorumları ile izleyenlere keyifli bir gün yaşattı.







Organize perakende sektörünün öncü isimlerini bir araya getiren 11’inci Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde alanında uzman isimleri deneyimlerini paylaşırken, Cem Yılmaz’ın alışveriş ekonomisine ilişkin tespit ve yorumları katılımcılara keyifli anlar yaşattı.







Boyner Grup CEO’su Cem Boyner zirvede; ’Alışveriş Ekonomisini Geleceğe Taşıyan Köprü: AVM’ler ve Perakende’ başlıklı bir sunum yaptı. Perakendeciler ve alışveriş merkezi yatırımcılarının bir elmanın iki yarısı olduğunu belirten Cem Boyner,i "Hopi’de kullanılan teknolojiler hem perakendeciler hem de müşterilere büyük avantajlar sağlıyor. Hopililer bugüne kadar kazandıkları 332 Milyon TL paracığı Hopi markalarında 553 milyon TL değerinde harcamışlar. Hopililer 170 milyon TL kazanırken perakendeciler de satış ve verimliliklerini artırmış. Özellikle Beacon teknolojisi ve Hopi’nin kullandığı teknolojilerle AVM’lerin müşterilere farklı hizmetler sunması, farklılaşması ve trafiklerini artırması mümkün" dedi.







Yurt dışında yaptıkları alışveriş merkezi yatırımlarına ilişkin bilgiler paylaşan Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ise "Nerede ne iş yapıyorsanız yapın kiracılarınızla iyi ilişkiler kurmanız gerekiyor. Onların bilgilerine, işlerine onlardan daha hâkim, içeride olan bitenden haberdar olmanız lazım. Farklı kültürlerde farklı konu başlıkları öne çıkıyor. Örneğin Çin’de tek çocuğa izin verildiği için dedeler, ananeler babaanneler için torun çok kritik. Çocuklar mutluysa büyükler de mutlu oluyor. Bu nedenle çocuk konsepti orada çok önemli. Moldovya’da Romanya’da sinema kritik bir konu. Tüm bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak zorundayız. Kiracılarımızın performansını, müşteri profilini iyi takip ederek anlamlı veriler çıkarmalı ve kendimizi ona göre konumlamalıyız. Bu nedenle yeni nesil alışveriş merkezleri kiracıları ile çok yakın çalışmalı ve ortak çözüm üretmeli. Sektörde yaşanan sorunları da geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda gayrimenkul sektörü herkesin yapabileceğini düşündüğü bir sektördü. Ancak artık ofis, konut ve alışveriş merkezi yönetimlerinde yaklaşımımızın artık değişmesi ve profesyonel yönetim sistemlerinin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.







Yılmaz: "Perakendenin hız kazanmasında alışveriş merkezlerinin payı büyük"

Yurt dışında ilk mağazalarını 2007 yılında açtıklarını ifade eden Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz; "Şu anda yurt dışında 200 mağazaya ulaştık. Türkiye’de 1990 yılında milli gelir 2 bin 700 dolar, 2000 yılında 4 bin 100 dolar olmuş. Perakendenin gelişimi de 2000 yılından bu yana hızlandı ve bu hızın kazanılmasında alışveriş merkezlerinin çok büyük payı var. Milli gelir arttıkça bir taraftan perakende ve alışveriş merkezleri gelişirken diğer yandan gelişen orta sınıf tüketimi canlandırıyor. Türkiye genç bir ülke, mağazalar açılmaya ve büyümeye devam edecek" yorumlarında bulundu.







Zirve sonunda sahneye çıkan Cem Yılmaz ise alışveriş merkezlerinin toplumsal faydasına ilişkin tespitlerini paylaştı. Son dönemde sinema salonları ile yaşanan sorunlara dikkat çeken Yılmaz, yapımcı ve sinema salonları işletmecilerinin ilişkisini perakendeci ve alışveriş merkezi yatırımcılarının ilişkisine benzeterek "et tırnaktan ayrılmaz" ifadelerini kullandı. Alışveriş merkezlerinin sosyal faydasına ve kültür-sanat anlamında sağladığı faydaya dikkat çeken Yılmaz, sinema kültürünün ve sinema seyircisinin her zaman varlığını sürdüreceğine inandığını ifade etti.