Perakende Yasası esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevcut kanunun üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Palandöken, “Yürürlükte olan yasa, esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli” dedi.

Talepler iletildi

Perakende sektörüyle ilgili yeni bir yasa teklifinin gündemde olduğuna işaret eden Palandöken, “Zincir marketlerin açılış saatleri ve sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda TESK olarak camiamız adına yasa tasarısı üzerindeki taleplerimizi, görüşlerimizi Ticaret Bakanlığı’na ilettik. Taleplerimiz dikkate alınarak hayata geçirildiğinde yeni düzenlemeler esnafımız ve ekonomi adına olumlu olacak” diye konuştu.

Kritik çağrı

Palandöken, özellikle zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilecek olmasının küçük esnafın devamlılığı için hayati önem taşıdığına dikkati çekti. Tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70’ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, şunları söyledi: “Marketlerde dayanıklı tüketim maddelerinin, okul gereçlerinin, oyuncakların, giyeceklerin, hediyeliklerin, oto parçaları ve aksesuarlarının, işlenmiş et ürünlerinin, tütünlü mamullerin, alkollü içeceklerin satışının yasaklanmasını talep ettik. Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci olmak üzere çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar.”