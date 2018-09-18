THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Perakende satış hacmi yükseldi

Perakendesatış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

18 Eylül 2018 Salı 11:22
Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin perakendesatış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 yükseliş gösterdi.

Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda yıllık bazda yüzde 21,2 yükseldi. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,8 arttı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mescid-i Aksa'da kıldığım ilk namaz beni çok etkiledi"
    1. "Mescid-i Aksa'da kıldığım ilk namaz..
    2. Asya basını, Erdoğan - Putin zirvesini..
    3. İşte en ‘baba’ sağlık dörtlüsü
    4. Korkunç kazada acı tesadüf: Yardım..
    5. Doğu Karadeniz'den Rusya'ya dev ticaret!
    6. CHP'nin İş Bankası'nda ne kadar..
    7. Donald Trump'tan Rusya'ya soruşturma..
    8. Aydın'da yakalanmasalardı 5,5 kilo..
    9. Arap Birliği ve Irak PKK’ya kalkan oldu
    10. ‘Dini hastaneler’ daha mı başarılı?
    11. Başkan Erdoğan Kabataş Lisesi'nde..
    12. Comolli'nin ilk hedefi genç..
    13. 5,5 kilo sahte altını piyasaya..
    14. İzmir'de villaya sahte içki operasyonu!
    15. Bursa'da alkollü taksicinin yaptığına..
    16. Perakende satış hacmi yükseldi
    17. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye..
    18. Haşdi Şabi komutanı yarıştan çekildi
    19. İşte İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin..
    20. Dünya liderleri New York'ta buluşuyor
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia