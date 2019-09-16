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Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde 3,7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde 3,7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 azaldı.


Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.


Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.


Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 azaldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
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