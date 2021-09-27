Pepinoyu denediniz mi?

C vitamini kaynağı olan Pepino’yu denemeye ne dersiniz? Yüksek derece lif içerdiğinden diyet yapmak isteyenler için de ideal bir besin olan Pepino, kavun ve muz aromasıyla damaklarınızı şenlendirecek…

Akdeniz iklimine uygun olan bu meyvenin yetiştiriciliğine Antalya civarında başlandı. Amerikalıların sağlık iksiri olarak gördükleri Pepino C vitamini bakımından zengindir. İlkbahar ortalarından itibaren raflardaki yerini almaya başlayan pepino muz ve kavun karışımı bir tada sahiptir. Görünüş itibariyle ise kavuna benzer. Ancak ebat olarak daha küçüktür. Bol etli olan pepino, tropikal meyveler arasında tüketimi giderek artan bir meyve oldu. Sulu bir meyve olduğundan yaz ayları için inanılmaz bir lezzettir. Vücut direncini artıran pepino meyvesi, solunum yolları enfeksiyonunu önler. Boğazı virüslerden arındıran akciğere inen havayı temizler. Çocukların vücut gelişimine de katkı sağlar. Kabukları soyulmadan da tüketilebilen pepino meyvesi çeşitleri vardır. Bunlar arasında en yaygınları ise schmidt, kawi, suma, asca, lincoln, gold, golden litestipe, miski ve comeraya'dır.

Gelişim çağındaki çocuklardan tutunda adet dönemindeki kadınların sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlar. Ayrıca içerdiği şeker kandaki şekeri dengelediğinden diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve türüdür. Üst solunum yollarına karşı bağışıklığı artıran bu besin aynı zaman da içerdiği kalsiyum sayesinde kemik yapısını güçlendirerek ağrıların oranını azaltır.

Çok az besinde bulunan K vitamini bakımından oldukça zengin olan bu meyve kanın pıhtılaşmasını hızlandırarak hemofili hastalığı gibi riskli hastalıklara doğal fayda sağlar. Beyindeki melatonin hormonunu artıran pepino meyvesi uyku problemi yaşayan kişiler için de birebir faydalıdır. Kalın tabakası sayesinde lif oranı yüksek olan bu meyve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda tokluk hissi verir.

Yüksek miktarda su içerdiğinden özellikle hararet esnasında vücudun ısısını dengeler. Ayrıca böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Bunun yanı sıra C vitamini bakımından zengin olduğundan karaciğerin toksinleri atmasında yardımcı olarak cildin yenilenmesini sağlar.

Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kan basıncını düzenle. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Ayrıca şeker indeksini düşürdüğünden şeker hatsalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

Hücreleri yenileyen pepino meyvesi hem kanser oluşumunu önler hem de hücrelerin genç kalmasını sağlar. Bu yüzden gençlik iksiri olarak görülür.

Lif bakımından zengin olan pepino meyvesi, diyet yapanların listelerinin başında gelir. Uzun süre tok kalmayı sağlayan pepino aynı zamanda vücudun enerjisini de yükseltir.

Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını düzenler. Özellikle yemeklerden sonra yaşanan mide hazımsızlığını giderir.