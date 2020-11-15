Pepeçura tarifi | Pepeçura nasıl yapılır?
Pepeçura hangi yörenin | Pepeçura, Karadeniz bölgesine ait lezzetli bir tatlıdır. Üzüm, mısır unu ve nişastayla hazırlanan bu tarif son derece hafiftir. Peki, pepeçura nasıl yapılır? | Tam ölçülü pepeçura tarifi | Pepeçura gerekli malzemeler
Pepeçura yapılışı | Karadeniz bölgesine özgü bir tür puding olan pepeçurayı evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşe, pepeçura tarifi
Pepeçura tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo siyah üzüm
- 6 su bardağı su
- 2 çay bardağı şeker
- Yarım çay bardağı mısır unu
- Yarım çay bardağı mısır nişastası
Pepeçura nasıl yapılır?
Öncelikle üzümleri güzelce temizleyip, yıkayın.
Derince bir tencerenin içerisine üzümleri, şekeri ve suyu alıp kaynatın.
Kaynayan üzümün altına kapatın.
Ilınan üzümleri bir tahta kaşık ve kevgir yardımıyla süzün.
Elde ettiğiniz üzüm suyunu tencere alın.
Ardından çırpma telini devamlı kullanarak tencereye mısır unu ve nişastayı ekleyin.
Bu aşamada tatlının dibinin tutmaması için karıştırmanız çok önemli.
Pepeçura katı bir hal alacak ve göz göz kaynamaya başlayacak.
Göz göz kaynayan tatlının altını kapatın.
Tatlı sıcakken servis kaselerine boşaltın.
Tatlı ılınınca buzdolabına kaldırın. Yaklaşık 7-8 saat sonra pepeçurayı ikram edebilirsiniz.
Servis aşamasında tatlınızı taze meyve, kuruyemiş ya da hindistan cevizi tozuyla süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.