Pentagon’un gizli emir eri: OpenAI

Pentagon’un ültimatomuyla teknoloji devlerinin etik söylemleri geçerliliğini yitirdi. OpenAI’ın Anthropic’in yaşadığı krizi pazar fırsatına çevirme hamlesi, sektörün askeri denetime girdiği yeni bir sürecin işareti oldu.

Pentagon’un ültimatomuyla teknoloji devlerinin etik söylemleri geçerliliğini yitirdi. OpenAI’ın Anthropic’in yaşadığı krizi pazar fırsatına çevirme hamlesi, sektörün askeri denetime girdiği yeni bir sürecin işareti oldu.

Pentagon ile Anthropic arasındaki gerilim, teknoloji dünyasında ilkelerin güç karşısında ne kadar kırılgan olduğunu kanıtladı. Claude modeline getirilen askeri kısıtlar, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in sert restiyle karşılaştı. 27 Şubat’a kadar süren bu tehdit süreci, bir şirketin kendi kuralını tesis hakkını doğrudan hedef aldı. Mevcut tablo, teknoloji şirketlerini ya tam uyum ya da tam tasfiye seçeneğiyle baş başa bıraktı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu krizi bir fırsat olarak görerek sahadaki yerini aldı. Çalışanlara sızan notlar, "gizli ortamlarda kullanım" vaadiyle Pentagon’un iştahını kabarttı. Otonom silahların kapsam ötesinde kalacağı iddiası, mevcut siyasi baskı altında içi boş bir vaat niteliği taşıyor. Şirketin demokratik hükümetlere bağlılık vurgusu, devlet aygıtının kontrol taleplerine sunulan bir teslimiyet belgesi olarak değerlendiriliyor.

Yapay zekanın geleceği, artık laboratuvarlar yerine Pentagon’un koridorlarında ve şirketlerin bu güce sunduğu tam erişimle şekilleniyor.

