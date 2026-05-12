Pentagon’un 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi Kongre’yi ayağa kaldırdı! İran savaşının faturası 29 milyar dolara fırlarken, oturumdaki protestolar ve gizli uçak krizi ortalığı birbirine kattı!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran savaşına ilişkin olarak bir kez daha Kongre’de ifade verdi. Oturumda, İran savaşının maliyetinin 29 milyar dolara yükseldiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Kongresi’nde savunma harcamalarını denetleyen komiteler önünde Savunma Bakanlığı’nın 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebi ve İran savaşına ilişkin ifade verdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, nisan ayı sonunda Temsilciler Meclisi ve Senato’da silahlı hizmetler alt komiteleri önünde verdiği ifadenin ardından bugün bir kez daha Kongre üyelerinin Pentagon’un bütçe teklifi, İran savaşı ve savaşın maliyetine ilişkin sorularına cevap verdi. İlk olarak ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Savunma Tahsisatları Alt Komitesi önünde ifade veren Hegseth, geçtiğimiz ay Silahlı Hizmetler Komitesi önünde yaptığı konuşmadaki sert ve suçlayıcı söylemlere başvurmadı. Savunma Bakanlığı’nın finansmanını onaylayan komite önünde çok daha sakin bir tavır takındığı gözlenen Hegseth, konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin askeri sanayi altyapısını genişletme çabalarından bahsetti. Açılış konuşmasında Hegseth, 1,5 trilyon dolarlık bütçe talebinin "tarihi bir bütçe" olduğunu söyledi ancak bunun aynı zamanda "mali açıdan sorumlu bir bütçe" olduğunu savundu. Hegseth, "Başkanın bütçe talebi, içinde bulunduğumuz dönemin aciliyetini yansıtıyor" dedi.

İran ile ateşkes konusunda netlik talep edildi

Demokrat Kongre Üyesi Pete Aguilar’ın İran ile ateşkesin yürürlükte olup olmadığının net olmadığı konusundaki ifadelerine cevap veren Hegseth, "Bildiğiniz gibi ateşkes, genel olarak ateşin kesilmesi manasına gelir ve müzakereler sürerken bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca, müzakere ekibimiz tarafından farklı görüşmeler de devam ettiriliyor" dedi.

"İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz"

Kongre oturumunda Minnesota Temsilcisi Betty McCollum, mühimmat seviyelerine ilişkin güncelleme taleplerinin defalarca iletilmesine rağmen cevaplanmadığını ifade etti. Hegseth, İran savaşı nedeniyle azalan silah stoklarına ilişkin kaygıların "gereksiz" olduğunu söyledi. Hegseth, "Neye sahip olduğumuzu tam olarak biliyoruz. İhtiyacımız olan her şeye fazlasıyla sahibiz" dedi.

Savunma sanayisine daha hızlı üretim talimatı verildiğini ifade eden Hegseth, savunma altyapısının kapasite yetersizliğinden önceki yönetimler ve ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı yardımları sorumlu tuttu. Hegseth, "Amerikan halkının gurur duyabileceği, düşmanlara amansız korku, müttefiklere ise güven veren bir orduyu yeniden inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İran savaşının maliyeti 29 milyar dolara yükseldi

Temsilciler Meclisi oturumunda Pentagon’da bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst, İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hurst, nisan ayı sonunda Kongre’deki ifadesinde bu meblağı 25 milyar dolar olarak duyurmuştu. Hurst, İran savaşının daha önce açıklanan maliyetinin ekipmanların tamir ve yenilenmeleri ile "genel operasyon masrafları" nedeniyle arttığını söyledi.

Senatör Graham’dan arabulucunun değiştirilmesi talebi

Oturum daha sonra ABD Kongresinin üst kanadı Senato’daki Savunma Tahsisatları Alt Komitesi önünde devam etti. Senatör Lindsey Graham, İran uçaklarının saldırılardan korunmak amacıyla Pakistan üslerinde park halinde olduğuna ilişkin haberlere dikkat çekti.

Bu konuda Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine’den net bir cevap alamayan Senatör Graham, "Eğer İran’a ait uçaklar gerçekten de Pakistan’a ait üslerde konuşlanmış bulunuyorsa ve bunlar, İran’ın askeri varlıklarını korumak için yapılıyorsa, o halde ara buluculuk için başka birini aramamız gerektiği açık. İşin neden hiçbir yere varmadığı şimdi daha iyi anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi "dikkat dağınıklığı" ile suçlandı

Oturum sırasında Demokrat Senatör Chris Coons, Trump yönetimini "dikkati dağılmış" olmakla suçladı. Coons, hem Trump yönetimin hem savunma bakanlığının dikkatinin dağılmış olduğunu savundu. Coons, Donald Trump’ın "gerçek bir zafer elde etmekten çok milyar dolarlık bir balo salonuna odaklanmış göründüğünü" söyledi.

Senato’daki oturum protesto ile bölündü

Senato’daki oturum, nisan ayındaki oturumlara benzer bir şekilde savaş karşıtı bir protesto ile bölündü. ABD’de yaşayan İranlıların savaşa karşı olduklarını söyleyen protestocu, "Eğer bu bütçeyi onaylarsanız, bu yönetimin savaş suçlarının bir parçası olacaksınız" ifadelerini kullandı. Protestocu, Kongre güvenliği tarafından salondan çıkarıldı.