Pentagon’u Dolandıran Türk’e 33 Ay Hapis Cezası

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Türk işadamı Arif Uğur, Türkiye’den ABD’ye yasa dışı şekilde savunma sanayide kullanılan malzeme ithal etmekten suçlu bulunarak 33 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Uğur’un hapis cezasını çektikten sonra sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderilmesine hükmetti.

Arif Uğur’un Amerika’da kurduğu şirketin, Savunma Bakanlığı Pentagon’dan bazı silah parçalarını ABD’de üretmek koşuluyla aldığı ihale sonrasında, parça üretimini Amerika’da yapmak yerine parçaları Türkiye’de ürettiği ve ABD’de üretmiş gibi göstererek Pentagon’a teslim ettiği kaydedildi.

Üretilen parçaların da ihale şartlarını karşılamadığı, düşük kalitede oldukları ve hatta bazılarının askeri kullanıma uygun olmadığı belirtildi.

Parçaları kanunsuz şekilde üretti

ABD Adalet Bakanlığı Uğur’un hüküm giymesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Pentagon’un federal yasalar kapsamında korunan ve savunma sanayide kullanılan yedek parça malzemelerinin teknik bilgilerini kanunsuz şekilde Türkiye’deki sözde üretici firmayla paylaştığı belirtildi.

Türk şirketin parçaları üretmesini sağlamak amacıyla Uğur'un teknik özellik bilgilerini ve çizimleri yurtdışındaki işbirlikçileriyle paylaştığı ve bu kişilerin bazılarının Türk şirketin çalışanları olduğu kaydedildi.

Arif Uğur’un ABD ordusu tarafından kullanılan parçaları hileli bir şekilde üreterek Pentagon’u dolandırdığı kaydedildi.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, Arif Uğur'un savunmayla ilgili bilgileri kişisel kazanım elde etmek amacıyla yabancı bir ülkedeki şahıslara verdiğini belirtti.

Üretim fabrikası olmadığı anlaşıldı

Mahkeme kayıtlarına göre Uğur, 2015 yılında Massachusetts eyaletinde, Anatolia Group Limited şirketini kendi adına yani tek hisse sahibi olarak kurdu.

2015 yılının Temmuz ayından itibaren Uğur, Savunma Bakanlığı'na ABD ordusu tarafından kullanılması amaçlanan çeşitli parça ve bileşenleri tedarik etmek için teklif vererek, parçaların ABD’de üretilmesi şartıyla birçok ihale sözleşmesi imzaladı. Ancak Türkiye’de ürettiği parçaları Pentagon’a ABD’de üretilmiş gibi teslim etmeye kalkınca gerçek ortaya çıktı.

Massachusetts eyaletine kayıtlı olarak açılan Anadolu şirketinin aslında hiçbir üretim tesisi olmayan bir paravan şirket olduğu ortaya çıktı.

Uğur’un Türkiye’de üreterek yasa dışı bir şekilde ABD’ye ithal ettiği parçaların çoğunun istenen standartların altında olduğu, bazılarının ise hiçbir şekilde kullanılmadığı kaydedildi.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, Uğur’un Pentagon’u bilerek ve kasten dolandırdığını, yasaları küstahça yok saydığını ifade etti.

Yaptıklarını itiraf etti

Hazırlanan iddianamede Arif Uğur için 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Arif Uğur 10 Ağustos’ta açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamedeki suçlamaların tamamını kabul etti.

Uğur'un kabul ettiği suçlamalar arasında ABD'de savunma malzemelerinin ithalat ve ihracatını düzenleyen Silah İhracatı Denetimi Yasası'nı ihlal de var.

Arif Uğur hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiği için cezasında indirime gidildi. (VOA Türkçe)