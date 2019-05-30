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Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması: NATO için felaket olur

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger, "NATO savunması için felaket olur" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:15
Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması: NATO için felaket olur

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) uluslararası güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger, Türkiye’nin Rusya’yla S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını yerine getirmesinin NATO savunması için felaket olacağını belirtti.

Washington’daki Atlantik Konseyi’nde konuşan Wheelbarger, “Bu anlaşmanın tamamlanması sadece F-35 programı için felaket olmayacak aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefikleriyle işbirliği yapamaz duruma getirebilir, ki bu ittifakın savunmasını sağlamak için anahtar öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:15
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Washington
  5. Hulusi Akar
  6. S-400
  7. Kathryn Wheelbarger

YORUM YAZ

  • MuratMurat4 sa önce
    Geç bunları. Yunanistan ve Bulgaristan'a bak önce. Onlarda da var benzer sistem. Dilinin altındaki baklayı çıkar ve açıkça de ki, "Türkiye S-400 edinince, Türkiye'yi rahat bombalayamayacağız"
  • MuratMurat4 sa önce
    Geç bunları. Yunanistan ve Bulgaristan'a bak önce. Onlarda da var benzer sistem. Dilinin altındaki baklayı çıkar ve açıkça de ki, "Türkiye S-400 edinince, Türkiye'yi rahat bombalayamayacağız"
  • N.ayderN.ayder4 sa önce
    Şer ittifakı öyle diyorsa doğru istikamette gidiyoruz demektir Gazaa mız mübarek olsun.
  • OsmanlıyızOsmanlıyız6 sa önce
    Abd bizle alakalı birşeyi istemiyorsaTürkiye'nindoğru yolda olduğunun kanıtıdır...
  • BekirBekir6 sa önce
    S400 mutlaka alınma lı, çok acil olarak
  • Dadaş Dadaş 7 sa önce
    Taarruz değildir savunma için alıyoruz size ne oluyor tilkiler yok eski Türkiye
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 7 sa önce
    Zaten nato İle bir ittifaklığımız yok. İşte Suriye sınofımız beden terörist mazgalların Türkiye sınırına paralel. Türkiye’nin hakkı olan Suriye topraklarına girişini nato engelliyor. Batı bizi vuracak savaşa hazırlanıyor. İşte 15 Temmuz’da denediler.
  • AlpAlp8 sa önce
    SİZ NE ZIRVALARSANIZ ZIRVALAYIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞIMSIZDIR VE GEREĞİNİ YAPMIŞTIR VE DOST GÖRÜNÜMLÜ DÜŞMANLARA KARŞI EMNİYET SAĞLAMADA NE KADAR İSABETLİ ADIM ATTIĞININ GÖSTERGESİ...
  • muratmurat8 sa önce
    S 300lere sahip diğer nato ülkelerinin füzeleri niye nato için felaket değil?Yoksa ilerde Türkiye için sinsi bir plan peşinde olduğun için mi kaygılanıyorsun S 400lerden acaba?coni whats up man!
  • TcVatanseverTcVatansever8 sa önce
    ABD İŞGAL EDECEK TÜRKİYE'Yİ BUNU GÖRÜN. Ruslara güven olmaz, onları derdi başka bizi yarıyolda bırakacaklar izleyin görün.Rusya, Abd yada israil veya iran ile yapılacak bir anlaşma ile bizi bitirir.Hükümet VATANA İHANETE VE TERÖRE İDAMI GETİRİN İŞ İŞTEN GEÇMEDEN.BU VEBAL ÇOK BÜYÜK OLUR.HALLEDERİZ KADİR MODUNDAN ÇIKIN.ÜLKEDE DARBELER DÖNEMİ BİTTİ DEDİNİZ 15 TEMMUZ OLDU, GEÇEN YİNE AYNI AÇIKLAMA , YA ARKADAŞ SİZ DERS ALMADINIZ MI ? Türkiye'de darbeleri fetö yapmadı o darbeci gurup hala aktif ve 15 temmuza katılmadı hiç kimsenin dikkatini çekmedi mi? Bu ülke yakında işgale uğrayacak ve bunun müsebbibi tedbir almayan hükümet olacak.Mesele içerdeki hain ve teröristler görün ve bişeyler yapın.
  • Doğan MiraçDoğan Miraç9 sa önce
    Biz S 400 leri nato için değil ülkemizi savunmak için alıyoruz.....
  • YaşarYaşar9 sa önce
    Hele gahbet haçlı zihniyetine hele turkiye üzerinde at oynayamiyacaksin degilmi evet s 400 alınmalı ve İNŞALLAH alacagizda geliyor geliyor İNŞALLAH
  • DoktorDoktor9 sa önce
    Gevur namussuz. Önce pkk ya verdiğin silahların hesabını ver. abd haçlısını BOYKOT. DİJİTAL KÜLTÜREL MATERYEL BOYKOT
  • ssseeessseee9 sa önce
    ADB NE SÖYLERSE SÖYLESIN BIZIM HEMEN S 400 LERI YARIN DAGIL DÜN ALMALIYIZ HERKESDE VAR SORUN YOK BIZ ALIRSAK SORUN ESAS SORUN ADB NIN KENDISI BIZ SAVUNMASIZ OLALIM ISTIYOR YOK ÖYLE YAGMA BIZ S400 LERI GEREKIRSE S500 LERI DE ALMAMIZ LAZIM BUNLARIN NIYETI KÖTÜ
  • SS9 sa önce
    NATO nuz batsın zaten şimdiye kadar bizim ne işimize yaradı ki? Sadece ABD ve İtrailin çıkarlarını korumaktan başka.
  • Sakın Geri almayın Sakın Geri almayın 9 sa önce
    S 400 bizim milli mücadele en öneml bağımsızlığımızın sembolü olacaktır. Ey yetkiler sakın ama sakın geri adım atmayın ne olursa olsun mutlaka getirin kurun ülkemize.Eger dünya 5 ten büyüktür diyor ilk 5 e girmek istiyorsak kendi kararımızı kendimizn verceğini tüm dünyaya duyurmalıyız.
  • Alkan Alkan 10 sa önce
    HADI ULAN ORDAN TERÖRIST PENTAGON KIMINLE KAFA BULUYORSUNUZ YETER ULAN TERÖRISTLER YETER NATO IÇIN FELEKETSE FELAKET BU S 400 LER SIZINGIBI ABD KAN EMICI TERÖRISTLER IÇIN FELAKET OLACAK INSALLAH VESSELAM
  • M uçarM uçar10 sa önce
    Bir milim geri adım atarsak burnunuza fitil fitil getirirler bunu
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 10 sa önce
    Hakikaten tarihte görülmemiş bir felaket !!!Türkiye’nin S400 leri almış olması Türkiye’ye saldırı hazırlığında olan ABD ve nato için hakikaten felaket olur. çünküTürkiye fırlatacakları balistik füzeleri ve uçaklarının hepsini ülkemize gelmeden havada düşürürüz... Bu Türkiye ne laf anlamaz “MÜTTEFİK”miş be..... siz hala anlamadınızmı bu iş ağaç mağaç meselesi değil ....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 10 sa önce
    Sizin Felaketiniz, Bizim Hayrımızadır. Hiç Şüphesiz ki. Şerefsiz Hain Alçaklar. Yunanistan a, Bulgaristan a,Neden Seziniz Çıkmıyor. S-400 ler Gelecek Yerlerine Konuşlanacak. Siz de, Mal Mal Bakacaksınız. Hiç Şüphesiz ki.
  • cihadcihad10 sa önce
    darbeye destek veren nato olacaksa tabide onun için hüsran olacak
  • mustafamustafa10 sa önce
    nato müttefik ülkelerinin hangisi TÜRKİYE’yi pkk konusunda destekledi ki? bilakis evropa ve amerika bir de bunlara sahip çıkıyor. TÜRKİYE’den patroitleri bakımları yapılacak diye geri çektiniz. istediğiniz yöne fikirlerinizi yönlendiriyorsunuz. bizi aptal mı sanıyorsunuz? yalan ve palavradan başka ne söylüyorsunuz? papazı aldınız, her pisliğin altından siz çıkıyorsunuz, iktidara karşı herkesi destekliyorsunuz, memleketi karıştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. bize akıl hocalığı yapmaktan vaz geçin. sepet kafanızda ki akılları kendinize saklayınız. dünya sizden tiksiniyor, bunu anlayın artık. nereye el attıysanız, oraya hep felakat getirdiniz. hoş rusyanın da s 400 leri teslim edeceğine de inanmıyorum. şeytanın ortakları...
  • YunusYunus11 sa önce
    İstiklal için yapılmalı Halusi paşam cumhur baskanım cumhur sizinle ya allah prangalardan kurtulma zamanı
  • ümitümit11 sa önce
    Bizim istedimiz olucak biz isteğimizi alıcaz ABD ve tüm Türkiye ye pranga vurmak isteyenler 3 ün 1 ni alacak
  • HarunHarun11 sa önce
    S300 olan diger nato uyelerinin risicosu yokmuymus peki...
  • Mustafa Özkan Mustafa Özkan 11 sa önce
    S 400 ler Yunan’ın elinde olunca felaket olmuyoda Türkiye’nin elinde oluncamı felaket oluyor hadi sizi gidi kefereler
  • DadaşDadaş11 sa önce
    Bence abd den ve avrupadan gerekli silahları alabilirsekve abd suriyede pkk politikaları ndan vazgeçerse s400 esnetilmeli .... belkide vazgeçirebilir.....
  • MisafirMisafir11 sa önce
    Abd tehditlerin boş bizi yıldıracak gücünüz yok bütün gücünüz bu zaten türkiyesüpergüçolmayolundadevam... bunu kabul etmenin vakti geldiartık. Alışınşimdidentürkiyeninne abd ye ne natoya nede ab ye ihtiyacı yok sizinihtiyacınızvar de hadi bakalim.
  • Mehmet şeşen Mehmet şeşen 11 sa önce
    Neden olmasın bir azda sizde neyse...
  • Ebu aliEbu ali11 sa önce
    Şerefsizler zaten turkiyeye en buyuk tehdit siz ve sizin kopeklerinizdir.
  • AlperenAlperen11 sa önce
    Çok ta tın
  • dalmandalman11 sa önce
    felaketi bize patriot satmadığınız da düşünecektiniz.lavuklar.şimdi tevzirat yapıyorlar yok nato için felaket yok bilmem ne.fetö yü hala vermedin.pkk devleti kurmaya çalışıyorsun buda bizim için felaket cony go home.
  • Yusuf canYusuf can11 sa önce
    Natoyu bilmeme ama icimizdeki solcuyum deyipde S400 almayalim diyen yavsaklara daha cok koyacak demekki hemrn alip kullanima hazir hale getirip icerideki pkk vefe pyd ile onlara laf etmiyen orospu cocuklatini gebrtymrk lazim

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