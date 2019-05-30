Pentagon'dan skandal Türkiye açıklaması: NATO için felaket olur Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger, "NATO savunması için felaket olur" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) uluslararası güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger, Türkiye’nin Rusya’yla S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını yerine getirmesinin NATO savunması için felaket olacağını belirtti. Washington’daki Atlantik Konseyi’nde konuşan Wheelbarger, “Bu anlaşmanın tamamlanması sadece F-35 programı için felaket olmayacak aynı zamanda Türkiye’nin NATO müttefikleriyle işbirliği yapamaz duruma getirebilir, ki bu ittifakın savunmasını sağlamak için anahtar öneme sahip” ifadelerini kullandı. Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.

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