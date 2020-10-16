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Aktüel Pentagon'dan S-400 açıklaması
Aktüel

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Sözcü Jonathan Hoffman: - "(Türkiye'nin S-400 sistemlerini test ettiği haberleri) Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sisteminin, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıklıkla ifade ettik" - "Türkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:47:09 -
Pentagon'dan S-400 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." açıklamasında bulundu.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, Pentagon'un söz konusu teste ilişkin haberlerden haberdar olduğunu belirterek, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sisteminin, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıklıkla ifade ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Türkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor." yorumunda bulundu.

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını aktararak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


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