Pentagon'dan gündemi sarsan görüntüyle ilgili açıklama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.
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