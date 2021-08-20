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Pentagon'dan gündemi sarsan görüntüyle ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:54:00 - 2021-08-20 22:55:57
Pentagon'dan gündemi sarsan görüntüyle ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.

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