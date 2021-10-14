Pentagon'da üst düzey istifa!

ABD'nin savunma ürünleri satışında yetkili Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı Direktörü Heidi Grant, 15 aydır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Grant, ABD'nin yurt dışı satışlarında teknoloji transferine izin vermeyerek müttefiklerini Çin'e yönlendirdiğini vurgulamıştı. ABD savunma kaynakları, istifa gerekçesi olarak Grant'ın bu tepkisini gösteriyor.

Son 10 yıldır silah ve savunma sanayi ihracatı ile teknoloji transferi konularında sorumlu görevlerde bulunan Grant, son olarak ordu içinde düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ABD'nin diğer ülkelere silah satışına ilişkin eleştirilerini sıraladı ve özellikle insansız hava araçları konusunda kıskanç davranmanın, pazarı Çin'e kaptırmayla sonuçlandığına işaret etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Grant, İHA'ların 10 yıl önce ABD ordusu için 'taç mücevheri' niteliğinde olduğunu hatırlatırken, "Ancak 'teknolojiyi transfer etmeyeceğiz' dedik. Bilin bakalım ne oldu? Stratejik rakibimiz (Çin) bu teknolojiyi Ürdün, Suudi Arabistan, BAE'ye aktardı, eğitim verdi. Orada biz olabilirdik" dedi.

Pentagon'un kıdemli siber güvenlik uzmanı Nicholas Chaillan da geçtiğimiz hafta istifa etmişti. Chaillan, "ABD'nin Çin'e karşı siber rekabeti kaybettiğini, ABD'nin siber ve yapay zeka kapasitesinin 'anaokulu düzeyinde' olduğunu" söylemişti.

Grant, eleştirilerine örnek gösterdiği ülkeler arasında Türkiye'yi saymadı. Ancak Türkiye de, ABD'den Patriot talebinde bulunmuştu. ABD olumsuz cevap verince Rusya'dan S-400 satın alınmıştı.