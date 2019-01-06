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Pentagon'da istifa depremi

ABD'nin Suriye kararının ardından Pentagon'dan istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Pentagon Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in de görevinden istifa ettiği bildirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 08:46
Pentagon'da istifa depremi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 08:46
  1. abd
  2. Kevin Sweeney
  3. Jim Mattis

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