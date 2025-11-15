Pentagon’da F-35 endişesi büyüyor: “Çin teknolojiye erişebilir” iddiası
ABD medyası, Suudi Arabistan’a yapılması planlanan F-35 satışının, uçağın kritik teknolojilerinin Çin’in eline geçmesi riskini artırdığına dikkat çekti. Pentagon’un bu olasılık karşısında derin kaygı duyduğu belirtiliyor.
ABD’de Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a F-35 satışı için yürüttüğü görüşmeler, Washington’da yeni bir güvenlik tartışmasını tetikledi.
The New York Times, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Pentagon’un konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını ve raporda, satış gerçekleşirse Çin’in F-35 teknolojisine erişim sağlayabileceği yönünde ciddi uyarıların yer aldığını aktardı.
ÇİN F-35 TEKNOLOJİSİNİ ÇÖZEBİLİR
Habere göre Pentagon uzmanları, F-35’in ileri seviye radar, aviyonik ve gizlilik sistemlerinin Çin’in casusluk faaliyetleri veya Pekin–Riyad arasındaki güvenlik iş birlikleri yoluyla riske girebileceğini düşünüyor.
ABD ve Suudi Arabistan’ın, 48 adet F-35 satışını kapsayan paketin son detayları üzerinde çalıştığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de anlaşmayı onaylayabileceği öne sürüldü.
Ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, 18 Kasım’da Trump ile Beyaz Saray’da görüşmesinin beklendiği ve kritik F-35 dosyasının da masaya yatırılacağı ifade edildi.
F-35 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
-
Uzunluk: 15,7 metre
-
Kanat açıklığı: 10,7 metre
-
Maksimum hız: Mach 1.6 (≈1.930 km/s)
-
Menzil: Yaklaşık 2.200 km
-
Motor: Pratt & Whitney F135 turbofan
-
Silah sistemleri: Dahili 25 mm GAU-22/A top, çeşitli hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu
