Pentagon’da demir yumruk operasyonu: Donanma komutanı gitti, bağırsak söken Cao geldi

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamada, Phelan'ın görevinden ayrıldığı ve yerine Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Hung Cao'nun vekalet edeceği belirtildi. Görevden ayrılma kararına ilişkin resmi bir gerekçe sunulmazken, Phelan'ın ayrılışı ABD-İran geriliminin ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sürdüğü kritik bir döneme denk geldi.

Mart 2025'te göreve başlayan Phelan, askeri geçmişi olmayan bir iş insanı ve Donald Trump'ın önemli bağışçılarından biri olarak tanınıyordu.

Phelan, Trump'ın "Altın Filo" (Golden Fleet) olarak adlandırdığı ve kendi adını taşıyan ağır silahlı savaş gemilerinin inşasını öngören projeyi desteklemesiyle biliniyordu.

GÖREVE YENİ BİR İSİM: HUNG CAO

Phelan'ın yerine vekaleten atanan Hung Cao, 25 yıllık bir donanma gazisi olmasıyla dikkat çekiyor.

2024 yılında Virginia'dan Senato adaylığı sürecinde Trump'ın desteğini alan Cao, ordudaki "çeşitlilik ve kapsayıcılık" politikalarına karşı sert eleştirileriyle tanınıyor.

Cao, seçim kampanyası sırasında verdiği bir demeçte, donanmanın ihtiyacı olan profilin "kendi bağırsaklarını söküp yiyecek kadar sert" karakterli bireyler olduğunu ifade etmişti. Uzmanlar, bu değişikliğin Trump yönetiminin Deniz Kuvvetleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma ve daha "sadık" bir kadro kurma stratejisinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor.

ORDUDAKİ TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Phelan'ın ayrılışı, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in göreve gelmesinden bu yana ordunun üst kademelerinde gerçekleştirdiği geniş çaplı görevden almaların son halkası oldu.

Hegseth, son birkaç hafta içinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Randy George da dahil olmak üzere bir düzineden fazla üst düzey subayı görevden uzaklaştırdı.

Bu liderlik değişimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki kargo gemisine el koyduğunu açıklamasından ve ABD ablukasının küresel enerji piyasaları üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde gerçekleşmesi bakımından stratejik önem taşıyor.