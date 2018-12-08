0553 313 94 23

Pentagon'a sürpriz oldu! Kritik isim belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'i, Genelkurmay Başkanlığına aday göstereceği bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:26
Pentagon'a sürpriz oldu! Kritik isim belli oldu

Associated Press (AP) haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı  haberinde, Trump'ın önümüzdeki yıl ekim ayında görev süresi dolacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Mark Milley'i bu göreve getireceği iddia edildi.

Trump'ın bu kararını yarın Kara Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri  arasında Philedelphia'da oynanacak Amerikan Futbolu maçında duyuracağı ifade  edildi.

Trump gün içinde maç sırasında Genelkurmay'da görev değişimine ilişkin  bir duyuru yapacağını söylemişti.

Pentagon'a sürpriz olduğu iddiası

Genelkurmay Başkan adayının gelecek yılın ortalarına doğru açıklanması  beklenirken, Trump'ın bunu hemen duyuracağına yönelik haberler ABD Savunma  Bakanlığında sürprizle karşılandı.

Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Albay Patrick Ryder, gün  içinde AA muhabirinin bu konudaki sorularına "Bizim elimizde duyurabileceğimiz  bir şey yok, Beyaz Saray'a sorun." yanıtını verdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David Goldfein'in de Genelkurmay  Başkanlığı için güçlü bir aday olduğu belirtilirken Milley'in Trump'la iyi  ilişkileri olduğuna dikkat çekiliyor.

Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliği ve kadınların da  çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Orgeneral Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban  tarafından yakalanan ve daha sonra ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest  kalan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Dunford ise 2015 yılında eski Başkan Obama  tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde iki yıl daha uzatılmıştı.

Milley'in Genelkurmay Başkanlığı görevine başlaması için ABD  Senatosundan onay alması gerekiyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 07:36
  1. abd
  2. Genelkurmay
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    1. İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    2. Göreve giden polis aracı kaza yaptı:..
    3. Asım Balcı kimdir nerelidir?
    4. Çin zulmü sürüyor... Üçüncü çocuğa 7..
    5. Erkan Kalender kimdir?
    6. Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı..
    7. Çiğdem Özer kimdir nerelidir?
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Venezüella Petrol Bakanı OPEC..
    11. Otomobil polis aracına çarptı: 1..
    12. ABD o iddiayı yalanladı
    13. Pentagon'a sürpriz oldu! Kritik isim..
    14. 'Yerli ham petrol üreticileri teşvik..
    15. Fatih’te korkutan yangın
    16. Erdoğan talimat verdi! Harekete..
    17. Vergi rekortmeni işadamı çıktı.....
    18. Para yatırıma değil faize gidiyor
    19. BDDK'dan kredi yönetmeliğinde değişiklik
    20. Korkunç ölüm! Saniye saniye kaydedildi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer