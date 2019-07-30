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Pentagon'a F-35 mektubu! Türkiye'nin projeden çıkarılma sürecinden sonra Japonya harekete geçti

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılma süreci sonrasında Japonya'nın partner olarak projeye dahil olmak istediği ortaya çıktı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:04
Pentagon'a F-35 mektubu! Türkiye'nin projeden çıkarılma sürecinden sonra Japonya harekete geçti

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılma sürecinin başlatılmasının ardından Japonya'nın partner olarak projeye dahil olmak istediği ortaya çıktı. İddialara göre Pentagon 'hayır' demeyi planlıyor.

Haber 7'nin savunma sanayi haberleri yapan Defence News'ten aktardığı habere göre Japonya Savunma Bakanlığı'nın 18 Haziran tarihinde Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup gönderdi.

Mektupta "F-35 programında ortak ülke olmanın bir seçenek olduğuna inanıyorum. Japonya'nın ilk etapta ortak ülke olma olasılığı olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir ortak ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında ortak ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon "hayır" diyecek

Defence News'in Pentagon kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD'nin bu teklife "hayır" demeyi planladığı belirtildi.

Gerekçe ise bu ortalığın kabul edilmesi halinde üretim yapan diğer ortaklarla gerginlikler yaşanabileceği ve diğer müşterilerin de gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etmesine kapı açma ihtimali.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:04
  1. Türkiye
  2. F-35 projesi
  3. Haber 7
  4. Defence News
  5. Japonya Savunma Bakanlığı

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  • nostaljinostalji18 dk önce
    Pentagonun F 35 ler içinJaponya teklifini düşünmesi ve hemen hayır dememesi akıllıca olur.

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