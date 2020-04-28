Pentagon üç UFO görüntüsü yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı, deniz kuvvetlerine bağlı pilotlarca çekilmiş üç UFO videosu yayınlandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2004 ve 2015 yılları arasında deniz kuvvetlerine bağlı pilotlarca çekilmiş üç UFO (Tanımlanamayan uçan obje) videosu yayınlandı. Bir süredir UFO meraklıları arasında dolaşan videolar pazartesi günü ABS Savunma bakanlığı tarafından doğrulanarak yayınlandı. Yayınlanan videolar ordu tarafından ilk defa bu tarz olayların doğrulanması anlamına da geliyor. Deniz Kuvvetlerine bağlı F/A 18 savaş uçakları rafından kaydedilen videolarda küçük bir cismin yüksek hızlarda hareket ettiği gözlemleniyor. Videolar, Pentagon tarafından FLIR, GIMBAL ve GOFAST olarak isimlendirildi.

Pentagon sözcüsü Sue Gough tarafından yapılan daha önce sızmış olan videoların ABD ordusuna ait gizli bilgileri içermediği için gizlilik statüsünden çıkartıldığı belirtildi. Aralık 2017 ve Mart 2018’de ilk kez özel bir firma tarafından yayınlanan videolar ile ilgili açıklama yapan Deniz Kuvvetleri Pilotu David Fravor, 2004 yılında çekilen görüntüleri kaydettiğini söyleyerek “Yaklaştım, aniden güneye doğru hızlandı ve iki saniye içerisinde kayboldu” diyerek garip bir şekilde masa tenisi topu gibi hareket ediyordu” ifadelerini kullandı.