Pentagon şaşkın: İlk kez birlikte uçtuklarını gördük! Savaş uçaklarını F-35'ler önledi! Hiç görülmemiş olay

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için "ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini" belirtti.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon’da basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

AA'nın aktardığına göre Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Austin, Rusya ile Çin’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD’yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

Haberin detayları şöyle;

ABD Başkan Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Oval Ofis'te yapacağı ilk konuşma öncesinde Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı Halkla İlişkiler (NORAD), Alaska açıklarında iki Rus Tu-95 "Bear" bombardıman uçağı ile iki Çin H-6 bombardıman uçağını engellemek için savaş uçakları gönderildiğini duyurdu. Önlemenin ABD ve Kanada'ya ait F-16 ve F-35 savaş uçakları ile gerçekleştirildiği belirtildi. Rus ve Çin uçaklarının tatbikat gerekçesiyle ortak uçuş gerçekleştirdikleri bildirildi.

BİDEN'IN KONUŞMASINA BİR SAAT KALA...

NORAD'dan yapılan açıklamada "Rus ve Çin uçakları uluslararası hava sahasında kaldı ve Amerikan veya Kanada egemen hava sahasına girmedi. NORAD, Kuzey Amerika yakınlarındaki rakip faaliyetleri izlemeye ve bunlara karşılık vermeye devam edecek," denildi. Rus ve Çin uçaklarının Biden'ın konuşmasına bir saat kala ABD sınırına yaklaşmasının Başkan'ın konuşması ile ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rus Tu-95 bombardıman uçakları

ÇİN'DEN BİR İLK

Rusya ve Çin'in ortak uçuşunun da bir ilk olduğu ifade ediliyor. Toprakları Alaska'ya yakın olan Rusya geçtiğimiz aylarda birçok kez ABD hava sahasına yakın uçuş gerçekleştirdi. Çin'e ait casus balonları ABD hava sahasında tespit edilmişti. Ancak sınırı ABD'ye oldukça uzak olan Çin'in ilk defa buraya savaş uçağı gönderdiği bildiriliyor.

PASİFİK'TEKİ GERİLİM ARTIYOR

Çin'in ABD ile arasındaki gerilim son yıllarda tırmanmaya devam ediyor. Çin'i çevreleyen ve Çin'le arası iyi olmayan Japonya, Tayvan, Filipinler, Güney Kore gibi ülkelere ABD askeri ve ekonomik açıdan yardım sağlıyor. Çin de kendi güvenliğini öne sürerek bu bölgede askeri faaliyetlerini artırdı. Özellikle kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın hava sahasını sık sık ihlal eden Çin, bu bölgede ABD ile karşı karşıya geliyor. Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nda da Filipinler ile sorun yaşayan Asya ülkesi bu bölgede de ABD ile çekişme halinde. Bunun yanında Çin bölgedeki ticaret yollarını da kontrol etmeyi amaçlıyor.

F-35'ler Rus ve Çin uçaklarına önleme yaptı.

KUZEY BUZ DENİZİNDE YOĞUN TATBİKATLAR

Öte yandan Alaska'da yaşanan bu gerilimin Kuzey Buz Denizi ile ilgili olduğu da iddia ediliyor. Rusya hak iddia ettiği Kuzey Buz Denizi'nde son zamanlarda askeri tatbikatlarını ve hipersonik füze denemelerini artırdı. Alaska'nın da kıyısı bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ndeki Rusya'nın bu hamlelerine ABD şiddetle karşı çıkıyor. Küresel ısınma ile buzulların erimesi ile yeni oluşan ticaret yolları ve ortaya çıkan petrol yatakları Rusya, Çin ve ABD arasında gerilime yol açmış durumda.

KARADENİZ'DE GERGİNLİK

Dün de Karadeniz üzerinde uçuş yapan İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27'ler tarafından önlenmişti.