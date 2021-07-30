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Dünya

Pentagon koronavirüs aşısı şartı getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm askeri ve sivil personelinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 04:22:00 -
Pentagon koronavirüs aşısı şartı getirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tüm askeri ve sivil personelinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların maske ile fiziksel mesafe kurallarına uymasını, düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.Pentagon basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden'ın Kovid-19'u yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.


Açıklamada, "Başkan'ın yayınladığı kılavuza göre, tüm askeri ve sivil Savunma Bakanlığı personelinden aşı yaptırmaları istenecek. Bunu yapamayan veya yapmak istemeyen personelin maske takması, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi, düzenli test yaptırma şartına uyması ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olması gerekecektir." ifadeleri paylaşıldı.

Bu çerçevede Bakanlıkta yapılan çalışmalar arasında ayrıca, Kovid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine eklenmesiyle ilgili sağlık uzmanlarına ve Genelkurmay Başkanlığına danışılacağı kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, dün, son haftalarda artışa geçen Kovid-19 vakalarına karşı açıkladığı eylem planında, milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunarak, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine Kovid-19 aşısının da eklenmesi gerektiğini ifade etmişti.

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