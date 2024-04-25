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Dünya Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış, günlerce konuşulacak
Dünya

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış, günlerce konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-04-25 23:04:00 - 2024-04-25 23:07:20
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış, günlerce konuşulacak

New York Times, Pentagon’unUkrayna'nın bir süre önce teslim aldığı uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanma imkanına sahip olacağını kabul ettiğini aktardı.

New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etti.

Haberde, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'daki Rus güçlerine etkili bir şekilde saldırmak için kısa bir süre önce teslim edilen uzun menzilli füze sistemlerini kullanabilecek” denildi.
Pentagon yetkililerinin ‘uzun menzilli sistemleri kullanmanın amacının yarımada üzerindeki baskıyı artırmak olacağını’ belirttikleri kaydedildi.

Daha önce Pentagon, Sputnik’e ATACMS uzun menzilli taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı.
Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.

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