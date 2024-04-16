  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pentagon düşürdükleri İHA ve balistik füze sayısını açıkladı
Dünya

Pentagon düşürdükleri İHA ve balistik füze sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 00:41:00 -
Pentagon düşürdükleri İHA ve balistik füze sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında düşürdükleri İHA ve balistik füze sayısını açıkladı.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Sözcü Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi.

Ryder, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtti.

ABD'nin bölgede gerilimin artmasını istemediğini kaydeden Ryder, diğer yandan İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini aktardı.

Ryder, İsrail'in İran'a karşılık vereceğine dair açıklamasıyla ilgili soruları ise "Bu noktada varsayımlara girmek istemiyorum." şeklinde geçiştirerek, bunların İsrail'e sorulması gerektiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran'ın misillemesinde fırlattığı füze ile İHA'ların yüzde 50'sinin başarısız olduğu ve hedefine ulaşmadığı yönündeki bir soruya da Ryder, kürsüden istihbari detaya girmeyeceğini belirtti ve "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.

Ryder, İran'ın saldırıları başlatmadan önce müttefikleri üzerinden ABD'ye herhangi bir uyarı yapmadığını da söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın hava savunma önleyicilerinin azalmasıyla ilgili bir soru üzerine de Ryder, Ukrayna'da durumun "vahim" olduğunu dile getirdi.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Ryder, ABD'nin Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını sağlaması gerektiğini bildirdi.

Ryder, "Şu anda olabilecek en önemli şey, Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesi için gereken desteğin hacmini ve düzeyini alabilmesi için ABD Kongresi'nin ek bütçeyi kabul etmesidir." dedi.

Kaynak: AA

İngiltere'den çifte standart! Katil İsrail'e öyle İran'a böyle
İngiltere'den çifte standart! Katil İsrail'e öyle İran'a böyle

Dünya

İngiltere'den çifte standart! Katil İsrail'e öyle İran'a böyle

Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor
Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

Ekonomi

Petrol fiyatlarını vurdu... İran'ın İsrail'e saldırısı petrol piyasalarını baskılarken yeni rekor yükseliş bekleniyor

İran'dan Hürmüz'deki gemi baskınına ilişkin açıklama
İran'dan Hürmüz'deki gemi baskınına ilişkin açıklama

Dünya

İran'dan Hürmüz'deki gemi baskınına ilişkin açıklama

ABD'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası tüm dünyaya Türkiye uyarısı: En büyük korkum bu
ABD'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası tüm dünyaya Türkiye uyarısı: En büyük korkum bu

Gündem

ABD'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası tüm dünyaya Türkiye uyarısı: En büyük korkum bu

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor toplanıyor ama İran'a verecek karşılık bulamıyor!
İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor toplanıyor ama İran'a verecek karşılık bulamıyor!

Dünya

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor toplanıyor ama İran'a verecek karşılık bulamıyor!

İsrail televizyonu: İran'a karşılık verilecek
İsrail televizyonu: İran'a karşılık verilecek

Dünya

İsrail televizyonu: İran'a karşılık verilecek

Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için bakın neler söylemiş!
Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için bakın neler söylemiş!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca 7 sene önce İran için bakın neler söylemiş!

Lobilere teslim olmuşlar! "İsrail'in İran kararını destekleyeceğiz"
Lobilere teslim olmuşlar! "İsrail'in İran kararını destekleyeceğiz"

Dünya

Lobilere teslim olmuşlar! "İsrail'in İran kararını destekleyeceğiz"

Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi
Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi

Dünya

Umman Müftüsü el Halili: İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu hakkında bakın ne söyledi... Yeni bildirdi

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!
İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!

Dünya

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!

İran'dan İsrail'e savaş cevabı: Saniyeler içinde karşılık veririz
İran'dan İsrail'e savaş cevabı: Saniyeler içinde karşılık veririz

Dünya

İran'dan İsrail'e savaş cevabı: Saniyeler içinde karşılık veririz

Gerilim tırmanırken İran'dan şaşırtan Türkiye duyurusu: Hedefteler
Gerilim tırmanırken İran'dan şaşırtan Türkiye duyurusu: Hedefteler

Gündem

Gerilim tırmanırken İran'dan şaşırtan Türkiye duyurusu: Hedefteler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23