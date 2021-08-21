  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TİHEK'ten 'ayrımcılık suçu' açıklaması
Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü
MSB: Kabil'de tahliye işlemleri devam ediliyor
“Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Gündem Pentagon açıkladı: 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 17 bin kişi tahliye edildi
Gündem

Pentagon açıkladı: 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 17 bin kişi tahliye edildi

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2 bin 500'ünün ABD vatandaşı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:53:00 -
Pentagon açıkladı: 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 17 bin kişi tahliye edildi

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından tahliyelere ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral William "Hank" Taylor, sahada şu an 5 bin 800 ABD askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.

Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin 500'ü ABD vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Taliban, başkent Kabil'i, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay