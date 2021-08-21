Pentagon açıkladı: 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 17 bin kişi tahliye edildi

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından tahliyelere ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral William "Hank" Taylor, sahada şu an 5 bin 800 ABD askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.

Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin 500'ü ABD vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Taliban, başkent Kabil'i, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.