Penta Teknoloji 2023’te rekorlara imza attı!

Penta Teknoloji; 2023’te güçlü finansal pozisyonunu geliştirerek, kârlılık ve ciroda başarılı bir dönemi geride bıraktı. 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuran Penta Teknoloji; 12 aylık konsolide cirosunu, önceki yıla göre yüzde 86 artışla 18,2 milyar TL olarak açıkladı. Aynı dönemde Penta Teknoloji bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla toplam 1,4 milyar TL brüt kâr elde etti. Penta Teknoloji’nin 2023 yılı FAVÖK’ü yüzde 78 artışla 989,8 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 539,9 milyon TL vergi öncesi kâr elde eden Penta Teknoloji, 2023 yılında finansal performansını yeni rekorlarla taçlandırmış oldu.

Erünsal: “Müşterilerimize ihtiyaçlarını tek bir adresten karşılama imkanı sağlıyoruz”

2023 yılında kurdukları yeni iş birlikleriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürünlerini iç pazara sunmaya devam ettiklerini söyleyen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “E-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu ve kurumsal ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Faaliyette bulunduğumuz güçlü ekosistemde, iş ortaklarımızı dünyanın lider teknoloji markalarıyla buluşturuyor, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu desteklerken; müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürünleri güvenilir ve tek bir merkezden, ‘Penta Teknoloji’ ile satın alma fırsatı sunuyoruz. 2023 yılındaki başarılı performansımızı 2024 yılında da sürdürerek, yeni iş birlikleri ve müşterilerimize sunacağımız uçtan uca çözümlerle Penta Teknoloji markasına değer katmaya devam edeceğiz.”