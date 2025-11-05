  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Penta, 35. yaşında 22.3 milyar TL ciroya ulaştı!

Bilişim teknolojileri sektörünün öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 2025’in ilk 9 ayında cirosunu yüzde 33 artırarak 22,3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin brüt kârı yüzde 29 artışla 1,6 milyar TL, FAVÖK’ü ise yüzde 17 artışla 798,6 milyon TL oldu. Genel Müdür Fatih Erünsal, “35 yıldır kazandığımız deneyim ve güvenle değer üreten bir marka haline geldik” dedi.

Geniş müşteri portföyü ve iş ortaklarına sunduğu uçtan uca çözümlerle, bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 35’inci yaşını kutladığı 2025’in 9 aylık dönemine ilişkin sonuçları Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Penta Teknoloji’nin 2025’in üçüncü çeyreğin sonunda konsolide cirosu yüzde 33’lük artışla 22,3 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 29’luk artışla 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 17 artarak 798,6 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,6 olan Penta Teknoloji’de vergi öncesi kâr ise 169,9 milyon TL olarak gerçekleşti. 

 

“35 yıldır kazandığımız deneyim ve güven ile değer üreten bir marka haline geldik”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, kuruluşunun 35’inci yılındaki başarılı finansal sonuçların, Penta Teknoloji’nin, sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:  “Penta Teknoloji olarak; güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettiğimiz güçlü ekosistemimizle, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz. Bu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliğimizi artırırken, kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attık. İş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede ise hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Ayrıca Türkiye’deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka iş birliklerini ekosistemimize dâhil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35’inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesidir. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz.”

