  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı
Aktüel

Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:57:24 -
Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde silahla vurulan Alper Yıldırım'ın, 10 Eylül'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Saldırıyı Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelinin Kartal'da bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma üzerine vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi
Yerel

‘Süper meyve’ Akçaabat'ta yetiştirildi

Trabzon’da bir çiftçi anavatanı Kuzey Amerika olan ‘süper meyve’ olarak bilinen Aronya’yı yetiştirmeyi başardı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı