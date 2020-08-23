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Aktüel Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı
Aktüel

Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:09:41 -
Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı (47) baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 22 Ağustos'ta Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerindeki bir depoda Türkmenistan uyruklu Rejepova'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu şüpheli Annamuhammet Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Annamuhammet Y. ile Rozygul Rejepova'nın internet üzerinden tanıştıkları, Rejepova'nın para istemesi üzerine tartıştıkları cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

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