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Pendik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Pendik, D-100 kara yolunda meydana gelen ve dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
Pendik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Pendik Köprüsü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen kazaya dört araç karıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Tülin A. sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçların bulunduğu sol şerit trafik akışına kapanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
  1. D-100 kara yolu Kadıköy istikameti
  2. Pendik Köprü
  3. itfaiye
  4. sağlık
  5. polis ekipleri
  6. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Kadıköy
  8. trafik akışı
  9. zincirleme trafik kazası

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