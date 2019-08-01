Pendik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Pendik, D-100 kara yolunda meydana gelen ve dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kadıköy istikameti Pendik Köprüsü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen kazaya dört araç karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tülin A. sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçların bulunduğu sol şerit trafik akışına kapanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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